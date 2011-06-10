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Yaşam

11 aylık Nisa'nın hazin sonu

Cezaevindeki eşini ziyarete giden kadın, 11 aylık bebeğini otomobilde bıraktı.

10 Haziran 2011 03:00

T24 - Cezaevindeki eşini ziyarete giden kadın, 11 aylık bebeğini otomobilde bıraktı. 3.5 saat sonra geri dönen anne, kızının baygın bedeniyle karşılaştı.

Antalya’nın Serik İlçesi’nde şoförlük yapan R.G., ayrıldığı ilk eşine olan 15 bin TL’lik nafaka borcunu ödeyemediği için tutuklanarak Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

R.G.’nin ikinci eşi S.G., 4 Mayıs’taki açık görüşte kocasını ziyaret etmek için cezaevine gitti.

S.G., çocuklarını bırakacak kimse bulamayınca 3 yaşındaki oğlu Aziz’i yanına alıp cezaevine götürdü ancak 11 aylık kızı Nisa’yı yanına alamadı ve bebeğini, cezaevine birlikte gittikleri bir tanıdıklarının otomobiline bıraktı.

İddiaya göre; cezaevinde ziyaretçi fazlalılığı nedeniyle uzun süre sıra bekleyen S.G., eşiyle de görüşüp yaklaşık 3.5 saat sonra dışarı çıktığında otomobildeki bebeğini sıcak ve havasızlıktan bayılmış halde buldu.


Beyninde hasar oluştu

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan bebeğin beyninde hasar oluştuğu saptandı.

Nisa bebek yaşamını yitirdi.

Büyük üzüntü yaşayan anne S.G., “Eşimle aynı koğuşta kalan bir kişinin yakınlarına ait otomobille ziyarete gittim. İki çocuğumu bırakacak kimse bulamadım. Cezaevine girerken, bebeği otomobile bıraktım. Cezaevi önündeki taksicilerden de, çocuğa göz kulak olmalarını rica ettim. Çaresiz kalmasam, evladımı orada bırakır mıydım? Yüreğim yanıyor” dedi.


 

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