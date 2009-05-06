11 aylık bebek hayata döndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kalbi duran epilepsi hastası 11 aylık bebek, doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Fethiye'de İsmail Yılmaz, Sevda Yılmaz çiftinin ikiz bebeklerinden epilepsi tedavisi gören Muhammet Buğra Yılmaz, sabah fenalaştı. Fethiye Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan bebeğin kalbinin ve solunumunun durduğu belirlendi.



Acil servisteki doktorlarca yapılan ve yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından bebeğin kalbi çalıştırılarak solunumu sağlandı. Hastanede "mekanik vantilatör" cihazının bulunmaması nedeniyle bebeğin İzmir'e sevk edilmesi kararlaştırıldı.



Fethiye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Birol Durukan'ın girişimleriyle İzmir'den 112 Acil Ambulans Helikopter istendi.



Dalaman Havaalanı'na iniş yaparak yakıt ikmali gerçekleştiren helikopter, Fethiye Devlet Hastanesi helikopter pistine indi. 3 kişilik ekip, bebeği sedyeye alıp helikoptere taşıdı.



Baba İsmail Yılmaz, bebeği ambulans helikoptere alındığı sırada koşarak, "Yavrumu bir daha göremeyebilirim. Ne olur bir kez daha öpeyim" diyerek, yetkililerden ricada bulundu.



Muhammet Buğra Yılmaz, helikopterle İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesine götürülürken çok sayıda vatandaş da yaşananları merakla izledi.



Bebeğin hastaneye geldiğinde solunum ve kalbinin durmuş olduğunu belirten Dr. Sermet Şenreçber, bebeği kalp masajı ve diğer müdahalelerle hayata döndürdüklerini ve durumunun ciddi olduğunu söyledi.



Başhekim Birol Durukan da gazetecilere, "Hastanemizde hayata döndürülen bebeğin İzmir'e nakli gerekiyordu. Durumu ciddi olan bu bebek için 112 Acil Ambulans istedik ve devletimizin imkanlarıyla ambulans uçak sağlandı" diye konuştu.



Oğlunun havale geçirdiğini ve komşularının yardımıyla hastaneye kaldırdıklarını anlatan baba Yılmaz, "Doktorlara çok teşekkür ediyorum. Allah devletimizden razı olsun" dedi.



