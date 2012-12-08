11 ayda köprü ve otoyollardan 740 milyon lira gelir elde edildi

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yılın 11 ayında köprü ve otoyollardan 331 milyon 148 bin araç geçti. Söz konusu dönemde elde edilen gelir ise 740 milyon lirayı geçti.



Türkiye'de, yılın 11 ayında köprü ve otoyollardan 331 milyon 148 bin 23 araç geçerken, araç geçişinden toplam 740 milyon 595 bin 333 lira gelir elde edildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kasım ayında köprü ve otoyollardan toplam 29 milyon 586 bin 499 araç geçiş yaptı. Bu araçlardan toplam 68 milyon 258 bin 173 lira geçiş ücreti alındı.

Kasım ayında otoyolları kullanan 17 milyon 118 bin 871 araçtan geçiş ücreti olarak toplam 48 milyon 566 bin 570 lira, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerini kullanan 12 milyon 467 bin 628 araçtan ise 19 milyon 691 bin 603 lira gelir elde edildi.

Yılın 11 aylık bölümünde köprü ve otoyollardan geçen araç sayısı 331 milyon 148 bin 23 olurken, bu araçların geçişinden elde edilen gelir 740 milyon 595 bin 333 liraya ulaştı. Bu gelirlerin 195 milyon 312 bin 128 lirası Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden elde edilirken, 545 milyon 283 bin 205 lirası ise otoyollardan sağlandı.

2011 yılında ise köprü ve otoyollardan toplam 349 milyon 847 bin 151 araç geçmiş, bu araçlardan toplam 732 milyon 681 bin 161 lira gelir elde edilmişti.