11 ayda 76 şehire 504 şehit cenazesi geldi

Türkiye'de son 11 aylık dönemde 76 faklı şehire 504 şehit cenazesi geldi.

Yeni Hayat'ın haberine göre, şehit haberlerinin büyük bir bölümü güvenlik güçlerinin hendekleri kapatmak için operasyon yaptıkları Doğu ve Güneydoğu’dan geldi. En fazla şehidin verildiği il Mardin.

Hendekleri kapatmak için Nusaybin’de sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından başlatılan operasyonda bugüne kadar 86 şehit verildi.

Türkiye’de son bir yılda en fazla şehit acısı yaşan şehir de Ankara oldu. Ankara'ya son 1 yıl içinde 58 şehit cenazesi geldi. Ankara'dan sonra en çok şehit cenazesi (33) Adana’ya geldi. Kahramanmaraş’a 22, Konya’ya 16, Hatay’a 15, İstanbul’a 12 ve Manisa’ya 13 kez şehit cenazeleri geldi.