-11 "PROVOKATÖR" TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A) - 04.06.2011 - Diyarbakır'da düzenlenecek MHP mitingini provoke edecekleri iddiasıyla mahkemece sorgulanan 13 kişiden 11'i tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, ÖZel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta tarafından ifadeleri alındıktan sonra İstanbul Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen 13 kişinin sorgusu tamamlandı. Yaklaşık 4,5 saat süren sorgulamanın ardından eski İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Erdem Karakoç ve Yusuf Ziya Arpacık'ın, ''örgüt yöneticisi olmak'', Orhun Daştan, Alişan Öztürk, Murat Ali Kılıçarslan, Erhan Kurumlu, Hakan Uğur, Murat Alperen, Arif Mergen, Gökhan Aygün ve Ümit İlkay Levent'in de ''örgüt üyesi olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verildi. Tibet Yücetürk ve Levent Akça ise serbest bırakıldı. Adliyeye çıkarılan 17 kişiden, avukat Mehmet Taşdelen'in de aralarında bulunduğu 4'ü, savcılık sorgularının ardından serbest kalmıştı.