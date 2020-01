11-17 Temmuz haftasının kültür sanat etkinlikleri

"Uzun bir tatil ve sessiz sakin bir İstanbul… Şehre dönüp, neler olup bitiyor diye hemen etrafa göz atmaya başladıysanız, buyurun haftalık dozunuz tam karşınızda!" sloganıyla ArtfulLiving'in derlediği 11-17 Temmuz haftasının kültür yaşam etkinlikleri şöyle:

11 Temmuz Pazartesi

Fazıl Say & Genç Yetenekler

Enka Kültür Sanat Buluşmaları, bizleri uzaydan serbest düşüşe çağırıyor. Yeteneğini uluslararası platformlarda birçok kez kanıtlamış piyanist Fazıl Say, yeni bestesi Space Jump ile 11 Temmuz Pazartesi günü bizleri Enka Açıkhava’da karşılayacak. Çellist Dorukhan Doruk, solist Seda Kırankaya ve Aybars Yılmaz’a kemanda Hande Küden eşlik ederken, Fazıl Say ile birlikte sahne alacak usta ve genç yeteneklerin performansı 21.15’te başlayacak. Bilet detayları için adres Biletix.

12 Temmuz Salı

Özdemir Erdoğan İle Bir Caz Akşamı

23. İstanbul Caz Festivali 25 Temmuz’a kadar hız kesmiyor. Sadece caz tarihi anlamında değil Türkiye müzik tarihi için önemli bir kariyere sahip olan Özdemir Erdoğan, 12 Temmuz Salı günü sahnede olacak. Saat 21.00’de Caz Festivali kapsamında gerçekleşecek olan konserde sanatçının geçtiğimiz yıl yayımlanan Türkiye Jazz Tarihinde Işıksız Kalanlar albümünün yanı sıra bugüne dek bestelediği klasiklere de yer vermesi bekleniyor. Uniq Açık Hava Sahnesi’nde yer alacak buu özel performansın biletleri için caz.iksv.org ve Biletix’i takip edebilirsiniz.

13 Temmuz Çarşamba

The Second Mother (Annemle Geçen Yaz)

Bomontiada’nın yaz programı hızını kesmeden devam ediyor. Atölyeler, açık hava sinema gösterimleri, paneller ve sergilerin yer aldığı yoğun programın 14 Temmuz Çarşamba günkü sinema gösterimi, The Second Mother (Annemle Geçen Yaz) filmine ait. Brezilyalı yönetmen Anna Muylaert’in iktidar, aile ve sevgi üzerine mizah tabanından ilerleyen filmi, saat 21.30’da gösterimde olacak. Etkinliğe katılım ücretsiz.

14 Temmuz Perşembe

Kamasi Washington, Ibeyi

Beykoz Kundura Fabrikası, İstanbul Caz Festivali’nin alternatif mekanlarından oluyor. 14 Temmuz Perşembe akşamı saat 19.00’da kapılarını açacak olan mekanın konukları ise Kamasi Washington ve son dönemde adını sıkça duyduğumuz yarı Küba yarı Fransız karışımı ikiz kardeşler, Ibeyi olacak. Ibeyi ekibi isimlerini, Chanel’in Küba’da tanıttığı 2016 cruise koleksiyonunda yaptıkları canlı performans ile hatırlatmıştı. Kamasi Washington öncesi sahne alacak olan Ibeyi soul ve downtempo genreleri ile izleyici karşılayacak. Bilet ve detaylar caz.iksv.org ve Biletix’te!

Gaye Su Akyol

28. yılını kutlayan Enka Kültür Sanat bu yıl da dolu dolu bir programa sahip.Bu dolu programın 14 Temmuz’da Enka Açıkhava sahnesinde yer alacak ismi ise Gaye Su Akyol. Son dönemin müzik piyasasında kendi kitlesini oluşturmayı başara ismi, Roskilde Festival sonrası ilk İstanbul konsrini verecek. 2014’te yayımladığı ilk albümü Develerle Yaşıyorum sonrası ikinci albümünü kasım ayında çıkartmaya hazırlanan sanatçının konserinde yeni şarkılarından bir sürpriz yapıp yapmayacağı merak konusu. Biletler Biletix’te.

15 Temmuz Cuma

Big Beats Big Times feat Erland Dahlen, Gunnar Halle

Berke Can Özcan’ın doğaçlama konserler serisi Big Beats Big Times, İstanbul Caz Festivali’nin özel performanslarından biri olacak. Salon İKSV’de gerçekleşecek konserde davul ve perküsyonda Erland Dahlen, trompette Gunnar Halle yer alıyor. Full Moon Theory isimli albümleri ile öne çıkan Big Beats Big Times ekibi ise, Berke Can Özcan, Feryin Kaya ve Can Güngör’den oluşuyor. Kapı açılışı saat 20.00’de yapılacak olan konserin biletileri caz.iksv.org ve Biletix’te.

16 Temmuz Cumartesi

Karaköy Kısa Film Günleri

15 farklı ülkeden, 38 kısa filmin yer aldığı ‘sıkı’ programı ile Karaköy Kısa Film Günleri, karaköy Karınca’da gerçekleşiyor. İlki 16 Temmuz Cumartesi günü yapılırken, 23 ve 30 Temmuz etkinliğin diğer iki göserim günü olarak ayarlanmış. Açık hava sinema gösterimleri konusunda olu dolu bir yaz geçirdiğimiz bu yaz, Karaköy Kısa Film Günleri de bizleri ferahlatan organizasyonlardan olacak gibi. Kapanışı Gri Şehrin Renkli Çocukları (Sezer Ağğez) filmi ile yapacak olan gösterimlerin programı ise şöyle:

16 Temmuz 21.00

Platform 13, Camiel Zwart (Hollanda)

Pinhole, Oğuz Anbarlı (Türkiye)

Vena, Andreea Sticlea and Todor Bradev (İngiltere)

Remain Rain, Hossein Zeynali (İran)

My Life I Don't Want, Nyan Kyal Say (Myanmar)

Lal, Salih Toprak (Türkiye)

At The Nook, Asuman Anak (Türkiye)

Akita, Alastair Cummings and John Hickman (İngiltere)

Rabbit Blood, Yağmur Altan (Türkiye)

Tuck Me In, Ignacio F. Rodo (İspanya)

That's Life, Cenk Demirkıran (Türkiye)

The Woman With Black Umbrella, Fatih Yılmaz (Türkiye)

Katık, Yahya Ercan (Türkiye)

23 Temmuz 21.00

Breeze, Altan Yücel (Türkiye)

The Crab, Ishani Jayamaha (Sri Lanka)

The Conversation, Gledis Bica (Arnavutluk)

Cuckoo Bird, Can Erkan and Salih Toprak (Türkiye)

Aggregat, Hélène Tragesser (Almanya)

The Bone, Volkan Güney Eker (Türkiye)

A Sweet Dream, Tooba Rezaei (A.B.D.)

Eye for an Eye, Antoneta Kusijanovic(Hırvatistan)

Hello, Haluk Miraç Aykın, Oğuzhan Çöçen and Hüseyin Gümüşboğa (Türkiye)

My Pastel World, Mert İnan (Türkiye)

Out of This, Keivan Mohseni (İran)

Asphalt, Süleyman Demirel (Türkiye)

Kite, Serdal Altun (Türkiye)

Hada, Tony Morales (İspanya)

30 Temmuz 21.00

Legacy, Murat Saygıner (Türkiye)

Rice Bowl, Nitin Shingal (Hindistan)

Still, Sara Durmuş (Slovenya)

The Uncle, Mehmet Yamak and Muhammet Ateş (Türkiye)

Invisible Walls: Tales of Insecurity, Nurbanu Asena (Türkiye)

Two Shores, Keyvan Sayar (Fransa)

A Call In The Night, Trifun Sitnikovski (Makedonya)

The Key, Aysu Uğur (Türkiye)

Stretch, Çağıl Harmandar (Türkiye)

Raw Tomatoes, Özer Kesemen (Türkiye)

Golden Shot, Gökalp Gönen (Türkiye)

17 Temmuz Pazar

One Love Festival

15 yıllık tecrübesiyle özel bir festival dili oluşturan One Love Festival, bu yıl 17 Temmuz Pazar günü Parkorman’da yapılacak. Two Door Cinema Club, Django Django, Balthazar, Arthur Beatrice gibi global takipçisinin fazla olduğu grupların yanı sıra Türkiye’den Kalben, Umut Adar, İlker Aksungar ve Men With A Plan festivalin diğer line up isimleri. Etkinlik detaylarını yakından incelemek için www.oneloveistanbul.com’a, biletler için Biletix’e tıklıyoruz. Festival kapılarnın açılışı saat 13.00

Movies&Chill Open Air Festival

17 Temmuz Pazar gününün bir diğer etkinliği Spotted’ın katkılarıyla gerçekleşecek olan Movies&Chill Open Air Festival olacak. Organizasyon, Yıldız Parkı’nda yapılacak. Spotted yurtdışında fazlaca kullanılan, ortak zevklere sahip insanları bir araya getirmek üzerine ve olan bir alt yapıya sahip uygulama. Hal böyleyken, Spotted kurucuları İstanbul’a gelişlerini bir açık hava festivali ile taçlandırmak istemiş. “Battaniyenizi, atıştırmalıklarınızı hazırlayın, arkadaşlarınıza haber verin, Yıldız Park’ında saat 18.00’de buluşalım” diyorlar.