T24 LogoT24 Logo
Sosyal Güvenlik

11 - Vergi avantajından nasıl yararlanabilirsiniz?

12 Ağustos 2008 03:00

Ödeme tutarı ve tarihinin yer aldığı aşağıdaki belgeler, indirime esas alınacak ödeme belgesi olarak kabul edilir:

- Bireysel emeklilik şirketlerince düzenlenen makbuzlar

- Ödeyenin adı ve soyadı, ödemenin ait olduğu dönem, ödenen katkı payı tutarı, ödeme yapılan bireysel emeklilik şirketinin unvanı ve ödemenin türüne (bireysel emeklilik katkı payı) ilişkin bilgilerin yer alması koşuluyla;
 banka dekontları,
 otomatik para çekme makinesi makbuzları,
 kredi kartı ekstreleri
 posta çekleri

- Emeklilik sözleşmesinin bir örneğini (fotokopisini) işvereninize vermeniz halinde emeklilik şirketlerince faks veya e-posta yoluyla size gönderilen makbuz örnekleri ile İnternet ortamında yapılan ödemelere ilişkin bilgisayardan alınan çıktılar

Ödeme belgelerinizi, beyana tabi gelir vergisi mükellefi iseniz muhasebecinize, ücretli çalışan iseniz çalıştığınız şirketin ilgili departmanına ödeme döneminde iletmeniz yeterli.

Geçmiş dönemlere ilişkin olarak yaptığınız katkı payı ödemelerini ödemenin ilgili olduğu dönemin matrahının tespitinde indirim konusu yapamazsınız.

Ancak ödemenin geçmiş dönem, cari dönem veya izleyen dönemleri de içeren bir ödeme olması halinde, geçmiş döneme ilişkin prim ve katkı payı tutarını da ödemenin ilgili olduğu kalan aylarda indirim konusu yapabilirsiniz.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24