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Spor

10'lar gibisi gelmedi

Fenerbahçe'de Okocha, Galatasaray'da Hagi ve Beşiktaş'ta Sergen... Türk futbolunun son döneminde üç büyük kulüpte gösterdikleri performas ve getirdikleri heyecan ile hiçbir zama

16 Ağustos 2008 03:00

Üç büyüklerin üç efsanevi oyuncusu... Onların halk dilindeki tanımı 10 numara. Galatasaraylısı 10 deyince Hagi der, Fenerbahçeliler Okocha ve Beşiktaşlılar Sergen...

Futboolda 10 numara kavramı diye birşey vardır... 10 numara kimdir, ofansif gücü yüksek,orta sahada oyunu kurma dağıtma işlemini yapan oyuncuya 10 numara, takımın beyni denir.

Günümüz futbolunda oyunun iki yönlü oynanması diye yeni bir deyim gelişti. Artık yaratıcı oyunculardan daha çok; koşan, makinen dişlisi olan oyuncular  tercih ediliyor. Ama 10 numaralar her zaman özeldir ve futbolseverler için asla unutulmaz bir yer almıştır hafızalarda.

Bizim futbol kültürümüzde de 10 numara bir döneme damgasını vurmuştur. Bugün Fenerbahçe'de Alex, Galatasaray'da Lincoln ve Beşiktaş'ta Delgado 10 numaradır ama onların yerini hiçbir zaman dolduramamışlardır. Belki yeni 10 numaralar da bugünküleri aratacaktır ama Okocha, Hagi ve Sergen oynadığı zaman aldığımız futbol tadını bir daha yaşamamız oldukça zor görünüyor.

Okocha'nın dakikalarca topla oynayışına tribünler gibi sahadaki oyuncuların da seyirci kalmasını, kırmızı kramponlarıyla yeşil sahaya çıkışını, frikilerini unutmak mümkün mü? Hagi'nin sol ayağından çıkan füeleri, estetik çalımlarını, paslarını hatırlamamak mümkün mü? Sergen'in sol ayağını raket gibi kullanışını, topuk paslarını, futbol zekasını nasıl oyuna yansıttığını hangi Beiktaşlı size anlatmaz ki?

Rakip takımlar tarafından da saygı duyulan bu üç futbolcu , ki Sergen üç takımı da dolaştı vaktiyle, günlerinde olduğu zaman rakipleri için şansız bir maç çıkatmak başka çaer kalmıyordu. Her an skoru değiştiren bu oyuncuları unutmak mümkün mü?

Tempo24

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