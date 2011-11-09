T24 LogoT24 Logo
Yaşam

109 yaşındaki Leyla Nine hacı oldu Mekke (A.A)

09 Kasım 2011 15:18

-109 yaşındaki Leyla Nine hacı oldu Mekke (A.A) - 09.11.2011 - Türkiye'nin en yaşlı hacısı 109 yaşındaki Leyla Özlahlan, bu yaşta hacı olmanın sevincini yaşıyor. Beraberindeki 78 yaşındaki oğluyla geldiği kutsal topraklarda, görevliler ve oğlunun yardımıyla önce umre, sonra da hac farizasını yerine getiren Özlahlan, bu yaşta Kabe'yi görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Konakladığı otelde kafilesinde ve memleketinden gelen kadınlarla bir arada kalan Leyla nine, yatağını ve odasını da kendisi düzeltmeye çalışıyor.  Leyla nine, ''Tavaf yaptım, bildiğim kadarıyla her şeyi yaptım'' dedi. Uzun yaşamasının ve sağlığıyla ilgili soru üzerine Leyla nine, ''Biz eski toprağız, eski toprak metin olur. Biz her şeyi taze taze yedik'' şeklinde cevapladı. Annesine refakat eden Şeyhmus Özlahlan (78) da tansiyon hastası olduğunu belirterek, ''Zor oluyor ama elimden geldiğince anneme yardımcı olmaya çalışıyorum'' dedi. Şeyhmus Özlahlan, şeytan taşlamayı annesinin yerine kendisinin vekaleten yaptığını da kaydetti. Leyla ninenin bulunduğu kafilenin başkanı Siverek Müftüsü Ahmet Hilmi Yazar da Türkiye'nin en yaşlı hacısına, yardımcı oldukları için mutlu olduklarını, her gün kendisini ziyaret ederek, sağlığını ve hal hatırını sorduğunu söyledi. Yazar, Leyla ninenin sağlığının iyi olduğunu, tekerlekli sandalyeyle gerçekleştirdiği tavafını zaman zaman yürüyerek yapmaya çalıştığını ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24