-109 yaşındaki Leyla Nine hacı oldu Mekke (A.A) - 09.11.2011 - Türkiye'nin en yaşlı hacısı 109 yaşındaki Leyla Özlahlan, bu yaşta hacı olmanın sevincini yaşıyor. Beraberindeki 78 yaşındaki oğluyla geldiği kutsal topraklarda, görevliler ve oğlunun yardımıyla önce umre, sonra da hac farizasını yerine getiren Özlahlan, bu yaşta Kabe'yi görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Konakladığı otelde kafilesinde ve memleketinden gelen kadınlarla bir arada kalan Leyla nine, yatağını ve odasını da kendisi düzeltmeye çalışıyor. Leyla nine, ''Tavaf yaptım, bildiğim kadarıyla her şeyi yaptım'' dedi. Uzun yaşamasının ve sağlığıyla ilgili soru üzerine Leyla nine, ''Biz eski toprağız, eski toprak metin olur. Biz her şeyi taze taze yedik'' şeklinde cevapladı. Annesine refakat eden Şeyhmus Özlahlan (78) da tansiyon hastası olduğunu belirterek, ''Zor oluyor ama elimden geldiğince anneme yardımcı olmaya çalışıyorum'' dedi. Şeyhmus Özlahlan, şeytan taşlamayı annesinin yerine kendisinin vekaleten yaptığını da kaydetti. Leyla ninenin bulunduğu kafilenin başkanı Siverek Müftüsü Ahmet Hilmi Yazar da Türkiye'nin en yaşlı hacısına, yardımcı oldukları için mutlu olduklarını, her gün kendisini ziyaret ederek, sağlığını ve hal hatırını sorduğunu söyledi. Yazar, Leyla ninenin sağlığının iyi olduğunu, tekerlekli sandalyeyle gerçekleştirdiği tavafını zaman zaman yürüyerek yapmaya çalıştığını ifade etti.