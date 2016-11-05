108 yıl sonra gelen şampiyonluğu yüz binler kutladı

Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Chicago Cubs, 108 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı. Kent merkezindeki kutlamalara yüzbinlerce kişi katıldı.

Chicago Cubs, şampiyonluk kutlamalarına Wrigley Field'da başladı. Oyuncular daha sonra üstü açık otobüslerle kent merkezine doğru yola çıktı.



Takıma 108 yıl aradan sonra ilk şampiyonluğunu kazandıran takım, yüz binlerce kişi tarafından adeta kahramanlar gibi karşılandı.





Oyuncular ve teknik ekip, kutlamalar için özel olarak hazırlanan platforma çıkarak halkı selamladı.



Chicago Cubs, son olarak 1908 yılında şampiyon olmuştu. Chicago kulübü, dünya seri finallerinde Cleveland Indians'ı 3-1 geriden gelerek 4-3 yenmeyi başarmıştı.