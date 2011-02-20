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Yaşam

108 KİLOLUK TURNAYI OLTAYLA YAKALADI ELAZIĞ (A.A)

20 Şubat 2011 13:35

-108 KİLOLUK TURNAYI OLTAYLA YAKALADI ELAZIĞ (A.A) - 20.02.2011 - Elazığ'daki Keban Baraj Gölü'nde avlanan amatör bir balıkçı, 108 kilogram ağırlığında ve 1 metre 65 santimetre uzunluğunda turna balığı yakaladı. Kentte bir kamu kuruluşunda çalışan Faruk Çınar, hafta sonu tatilinde balık tutmak amacıyla Keban Baraj Gölü'ne gitti. Oltasına büyük bir balık takıldığını anlayan Çınar, balığı kıyıya çıkarmakta güçlük yaşayınca Elazığ Kapalı Çarşı'da balık satışı yapan arkadaşları Murat Canpolat ve Mürşit Artunç'tan yardım istedi.  Bunun üzerine göle gelen arkadaşlarının yardımıyla kıyıya çıkardıkları balığın, 1 metre 65 santimetre uzunluğunda ve 108 kilogram ağırlığında turna balığı olduğunu gören balıkçılar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Balığı kıyıya çekmek için yaklaşık 2 saat uğraştıklarını anlatan Canpolat, suyun içinde sakin olan turna balığının kıyıya doğru çekildiği zaman ''canavarlaştığını'' dile getirerek, ''Balığı zıpkın vurup yakaladık. Kıyıya yaklaştıkça hırçınlaştı. Bizi bayağı savurdu ve uğraştırdı'' dedi. Mürşit Artunç ise arkadaşlarından balığı 750 lira karşılığında satın aldıklarını ifade ederek, Elazığ Kapalı Çarşı'sındaki tezgahlarında sergilediklerini söyledi. İlginin yoğun olduğunu anlatan Artunç, balığı parçalayıp kiloyla satışa sunacaklarını sözlerine ekledi.

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