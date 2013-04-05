107 polis 'zor kullanma yetkisini aştı'

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan tarafından, İçişleri Bakanı Muammer Güler'e polis şiddetine ilişkin istatistikleri sordu. İçişleri Bakanı Güler son 5 yılda polis teşkilatından sadece 107 personelin, "zor kullanma yetkisini aştığı" iddiasıyla soruşturulduğu yanıtını verdi.

Bakan Güler, 2007-2012 yılları arasında, "zor kullanma yetkisini aştığı" iddiasıyla başlatılan soruşturmalarda, emniyet mensubu bir personele aylık kesimi, 63 personele kısa süreli, 43 personele de uzun süreli durdurma cezası verildiğini açıkladı. Güler'in verdiği bilgiye göre, adli soruşturmalarda ise 4 polise hapis, 8 polise ise para cezası verildi, 412 polisin mahkemesi ise devam ediyor.

"Düşen polisin silahının ateş almasıyla..."

CHP'li Tanrıkulu ve BDP'li Aydoğan'ın soru önergelerini yanıtlayan Güler, Diyarbakır'ın Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü haber merkezine, 22 Aralık 2012 tarihinde gelen bir ihbar üzerine, durumundan şüphelenen 6 şahsın, güvenlik güçlerince durdurulduğunu ve kimliklerini ibraz etmelerinin istendiğini belirten Güler, sonradan 3 ayrı suçtan arandığı anlaşılan Özgür Arda'nın, kendisini farklı bir isimle tanıtarak akabinde kaçmaya başladığını ve güvenlik güçlerince defalarca yüksek sesle yapılan dur ikazına rağmen kaçmaya devam ettiğini anlattı.

Kaçış esnasında üzerindeki silahı güvenlik güçlerine yönelten ancak ateş etmeyip kaçışını sürdüren şahsa, "teslim ol" çağrılarının yapıldığını, ardından havaya uyarı ateşi açıldığını anlatan Güler, "Kovalamaca esnasında yere düşen güvenlik güçlerinden birisinin silahı ateş almış, sokak içerisinde yaralı halde bulunan şahıs ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili idari ve adli yönden yürütülen soruşturmalar halen devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

412 polis yargılanıyor

Güler, "hollow point" fişeğin, 2012 yılı itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine girdiğini, Sur'daki olayda bunun kullanılmadığını bildirerek, şunları kaydetti:

"2007-2012 yılları arasında ilgili mevzuatın güvenlik güçlerine verdiği zor kullanma yetkisine ilişkin sınırları aştığı iddiasıyla disiplin yönünden hakkında soruşturma başlatılan Emniyet Teşkilatı mensubu bir personele aylık kesimi, 63 personele kısa süreli durdurma, 43 personele ise uzun süreli durdurma cezası verilmiştir. Adli yönden yapılan soruşturma neticesinde de 4 personele hapis, 8 personele para cezası verilmiş olup, 412 personelin mahkemesi ise halen devam etmektedir."

İçişleri Bakanı Güler, CHP'li Tanrıkulu'nun başka bir soru önergesine verdiği cevapta da mahkeme kararına istinaden İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 29 Kasım 2001 tarihinde "Devrimci Mücadele Birliği" isimli dergiye ait büroda gerçekleştirilen arama sonrasında, 4 şahsın gerekli işlemler için emniyete götürülmek istendiğini belirtti.

"Burun kıran polisler beraat etti"

Şahısların ekip aracına alınması sırasında, Şafak Gümüşsoy ve Şaziye Kızıl'ın, güvenlik güçlerine vurarak saldırdığını, akabinde Gümüşsoy'un burnunda kırılma meydana geldiğini anlatan Güler, "Olayla ilgili olarak 'Efrada kötü muamelede bulunma' suçundan Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda 6 emniyet mensubu hakkında beraat kararı verilmiştir. Önerge konusu personel hakkında verilen '5 ay hapis ve 2 ay 15 gün mahrumiyetten muvakkaten men' cezasının ise para cezasına dönüştürülmesi ve ertelenmesi yönünde karara varılmıştır. Ayrıca ilgili personel hakkında yapılan idari tahkikat sonucunda dosya işlemden kaldırılmıştır" bilgisini verdi.

Güler, 1952'den 2011 yılına kadar çeşitli mahkemelerce hakkında toplatma, yasaklama, dağıtım ve satışının engellenmesi kararı verilen yayınlarla ilgili valilikler tarafından yapılan çalışmaların, Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderildiğini kaydetti.