107 bin kız öğrenci ilkokul mezunu kaldı

Milli Eğitim Bakanlığı, geçen yıl ilköğretimi bitiren 558 bin kız öğrenciden 107 bin 343´ünün herhangi bir liseye kaydolmadığını tespit etti.



23 yeni üniversitenin rektör adaylarının mülakatı tamamlandı Milli Eğitim Bakanlığı, geçen yıl ilköğretimi bitiren 558 bin kız öğrenciden 107 bin 343´ünün herhangi bir liseye kaydolmadığını tespit etti.



11 bini İstanbul'da



´İlkokul mezunu´ olarak kalacak olan bu kızların 11 bini ise İstanbul´da. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl ilköğretimi bitiren 558 bin kız öğrenciden 107 bin 343´ünün ortaöğretime başlamadığını tespit etti.



Milli Eğitim Bakanlığı’nın son istatistiklerine göre, liseye kaydolan kız öğrenci oranı Türkiye genelinde yükselirken, 12 ilde ise oranlar geriledi. 2007´ye göre 2008´de daha az kız öğrencinin liseye başladığı tespit edilen 12 ilin sadece 4´ü doğu ve güneydoğu illeri olurken, Hatay, Tekirdağ, Yalova’nın da aralarında olduğu 8 ilin batı ve güney illerinden olması dikkat çekti.



