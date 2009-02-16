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Yaşam

107 bin kız öğrenci ilkokul mezunu kaldı

Geçen yıl ilköğretimi bitiren 558 bin kız öğrenciden 107 bin 343´ünün herhangi bir liseye kaydolmadığı tespit edildi.

16 Şubat 2009 02:00

Milli Eğitim Bakanlığı, geçen yıl ilköğretimi bitiren 558 bin kız öğrenciden 107 bin 343´ünün herhangi bir liseye kaydolmadığını tespit etti.

23 yeni üniversitenin rektör adaylarının mülakatı tamamlandı Milli Eğitim Bakanlığı, geçen yıl ilköğretimi bitiren 558 bin kız öğrenciden 107 bin 343´ünün herhangi bir liseye kaydolmadığını tespit etti.

11 bini İstanbul'da

´İlkokul mezunu´ olarak kalacak olan bu kızların 11 bini ise İstanbul´da. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl ilköğretimi bitiren 558 bin kız öğrenciden 107 bin 343´ünün ortaöğretime başlamadığını tespit etti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın son istatistiklerine göre, liseye kaydolan kız öğrenci oranı Türkiye genelinde yükselirken, 12 ilde ise oranlar geriledi. 2007´ye göre 2008´de daha az kız öğrencinin liseye başladığı tespit edilen 12 ilin sadece 4´ü doğu ve güneydoğu illeri olurken, Hatay, Tekirdağ, Yalova’nın da aralarında olduğu 8 ilin batı ve güney illerinden olması dikkat çekti.

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