105'lik kadın: Uzun ömrün sırrı bekârlıkta

105 yaşındaki İngiliz kadını, uzun yaşamasının sırrını bekârlıkta görüyor.

Bu hafta içinde 105. yaşgününü kutlayan Clara Meadmore, "Cinsi münasebet çok sıkıntılı iş" dedi ve bekârlığı övdü.

"İnsanlar bana lezbiyen olup olmadığımı soruyor, ben de olmadığımı söylüyorum" diyen yaşlı kadın, "Seksle hiç ilgilenmedim. Cinsi münasebetin sıkıntı verici ve üzücü olduğunu düşünüp kendimi başka şeylere verdim" diye konuştu.

1903'te İskoçya'da doğan Meadmore, Kanada ve Yeni Zelanda'da yaşadıktan sonra 20'li yıllarda İngiltere'ye döndü.