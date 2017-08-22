10.5 kilo esrarı narkotik köpeği ‘Atak’ buldu

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA’da jandarma ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda, \'Atak\' adlı eğitimli köpek tarafından bir bağ evinde 10.5 kilo kubar esrar bulundu. Gözaltına alınan bağ evinin sahibi S.K. tutuklandı.

Amasya merkeze bağlı Ermiş Köyü\'nde jandarma ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında bağevinde eğitimli köpek \'Atak\' da kullanılarak arama yapıldı. Evin farklı noktalarına gizlenmiş 10.5 kilo kubar esrar bulundu. Bağda dikili hintkenevirleri de jandarma ekipleri tarafından sökülerek imha edildi. Gözaltına alınan bağevinin sahibi S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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