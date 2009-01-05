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1040 yeni polis alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, adayların başvurularını ikamet ettikleri illerin emniyet müdürlüklerine 12-23 Ocak arasında yapabileceğini açıkladı.

05 Ocak 2009 02:00

Emniyet Genel Müdürlüğü 1040 yeni polis alınacağını duyurdu. Polis adayları, belgeleriyle 23 Ocak Cuma günü saat 17.00'ye kadar şahsen başvurabilecek. Eksik belge, posta yolu veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan müracaatlar ise kabul edilmeyecek.
Polis meslek eğitimlerinin 7. dönemi, 22 Haziran 2009'da başlatılacak.

KPSS kriteri

Eğitime, 2007 ve 2008 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın birinden (KPSSP 3) puan türünden (60.000) ve üzerinde puan alan ve an az 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilecek.
Eğitimlere bin erkek, 40 kadın olmak üzere toplam 1040 asil aday, bu miktarların yüzde 30'u kadar yedek aday alınacak.

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