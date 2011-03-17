-104 YAŞINDAKİ NİNEYE SINIR ÖTESİ YARDIM ARTVİN (A.A) - 17.03.2011 - Artvin'in Borçka ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Camili bölgesinin Maral köyünde yaklaşık 25 metrelik uçuruma yuvarlanarak yaralanan 104 yaşındaki Elmas Arslan, Artvin Valisi Mustafa Yemlihalıoğlu'nun girişimleri sonucu Gürcistan üzerinden Türkiye'ye getirildi. Alınan bilgiye göre, yılın yaklaşık 6 ayı kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Gürcistan sınırındaki Camili bölgesinin Maral köyünde yaşayan Arslan, ziyaret için komşusuna gitmek istediği sırada ayağı kayarak yaklaşık 25 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kısa süre sonra durumu fark eden akrabaları yaşlı kadını düştüğü yerden çıkardı. Daha sonra Arslan'ın akrabaları Artvin Valiliğine ulaşarak yardım talebinde bulunuldu. Bunun üzerine Artvin Valisi Mustafa Yemlihalıoğlu, Borçka Kaymakamı Fatih Kızıltoprak'a talimat vererek, yaralıyı ambulansla Camili Sağlık Ocağına kaldırılmasını istedi. Yaralı hastayı almak için köye hareket eden ambulans ise yolun aşırı kardan dolayı kapalı olması yüzünden olay yerine gidemedi. Acil sağlık ekipleri yaya olarak bir buçuk kilometre yürüyerek yaralının evine ulaştı. İlk müdahale yapıldıktan sonra, battaniyelere sarılarak kızağa konulan Arslan, köyüler tarafından çekilerek, Camili Sağlık Ocağına getirildi. Burada yapılan muayenede boynu ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını tespit edilen Arslan'ın, acil olarak hastaneye kaldırılması gerektiği kaymakamlığa bildirildi. Borçka Kaymakamı Kızıltoprak, yaşlı kadının hastaneye kaldırılabilmesi amacıyla Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğu ile irtibata geçti. Görüşmeler sonucunda, Gürcistan yetkilileri ile önceden yapılan protokol kapsamında hastanın Gürcü toprakları üzerinden Türkiye'ye geçişine karar verildi. Köylüler tarafından yaklaşık 1 saat süren zorlu yolculuğun ardından Gürcistan sınırındaki askeri karakola ulaştırılan Arslan, Türkiye'den gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde Arslan'ın boyun ve bel kısmında kırıklar olabileceği şüphesiyle tomografi çekilmek üzere Rize 82. Yıl Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaşlı kadının torunu Sinan Arslan, babaannesinin 4 saat süren zorlu bir yolculuğun ardından hastaneye ulaşmasında kendilerine yardımcı olan başta Artvin Valisi Mustafa Yemlihalıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Maral Köyü eski muhtarı Hasan Şimşek ise Camili bölgesinde kış aylarında bu tür sıkıntıların her yıl yaşandığını belirterek, Borçka ilçesinde Muratlı Sınır Kapısı'nın açılmasının iftar vaktinde içilen su kadar değerli olduğunu söyledi. Yollarının yılın yaklaşık 6 ayı kar ve heyelandan dolayı kapalı olduğunu da belirten Şimşek, ''Acil hastalarımız oluyor, yaralılarımız oluyor. Bunların Borçka ilçemizdeki hastanemize ulaştırmamız Türkiye toprakları üzerinden mümkün olmuyor. Devletimiz sağolsun bu tür acil vakalarda Gürcü yetkililer ile yaptıkları anlaşmalar sayesinde Gürcistan toprakları üzerinden de olsa hastanelerimize ulaştırılmasını sağlıyor. Devletimizden, Camili havzasında yaşayan 6 köyün vatandaşlarını daha da kucaklamak için Muratlı Sınır Kapısı'nı açmasını talep ediyoruz'' dedi. Şimşek, hastalarını 4 saat süren zorlu bir yolculuğun ardından hastaneye ulaşmasında kendilerine yardımcı olan başta Artvin Valisi Mustafa Yemlihalıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini de belirtti.