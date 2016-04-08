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Yaşam

104 yaşındaki kadın şehri örgülerle donattı

"Yaptığımız işlerin herkes tarafından görülmesi ve şehrin bu halinin insanları mutlu etmesi çok hoş"

08 Nisan 2016 19:19

104 yaşındaki Grace Brett, dünyadaki en yaşlı sokak sanatçısı. “Souter Stormers” isimli örgü topluluğunun bir üyesi olan Brett, onlarla birlikte İskoçya’nın Selkirk, Ettrickbridge ve Yarrow bölgelerinde birçok önemli noktada şehri örgüleriyle donattı.

Örgü topluluğu “Stormers” hem eğlenceli bir oyun hem de bir sokak sergisi olarak düşündükleri projeyi gerçekleştirmek için bir yıl boyunca gizli şekilde çalıştılar. Yerel bir sanat festivali olan YES Arts Festival’e kabul edilmemelerinin ardından bu projeyi planlayan grup; bu ay boyunca İskoçya sokaklarının banklarında, sokak lambalarında, telefon kulübelerinde eserlerini özenle sergilediler. Fakat eğlenceli görünen ağaç, hayvan, ev ve minik insan figürlerinden örgüler bu projeyi gizlice gerçekleştirenler için sadece eğlenceli bir şakadan ibaret değil. Projenin detaylarını kimse ile paylaşmayan grup, sergi için oldukça sıkı bir hazırlanma süreci geçirmiş.

gaiadergi.com’da yer alan habere göre; yıllarca santral görevlisi olarak çalışmasının ardından örgüleriyle güzellikler yaratmaya sevgisini harcayan Grace, Daily Record’a kendisini şöyle ifade ediyor:

“Yaptığımız işlerin herkes tarafından görülmesi ve şehrin bu halinin insanları mutlu etmesi çok hoş. Yaptığımız eserlere saygı duyup benimle konuşmanız çok güzel, teşekkür ederim.”

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örgüörgü sanatıgrace breetİskoçya

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