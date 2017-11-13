104 yaşındaki Döndü nine uzun yaşaman sırrını anlattı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, ilkokul öğrencileri tarafından ziyaret edilen 104 yaşındaki Döndü Karabörk, çocuklara sağlıklı yaşam tavsiyelerinde bulundu.

İstiklal İlkokulu öğrencileri, "Değerler Eğitimi Projesi" kapsamında Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Karabörk'ü ziyaret etti.

Resmi kayıtlara göre 7 Temmuz 1918 doğumlu olan, 9 çocuk ve 41 torun sahibi Döndü nine, öğrencilere teşekkür edip, uzun yaşamının sırlarını anlattı.

Doğal ürünlerden vazgeçmemeyi ve çalışmayı uzun ömrün en önemli sırrı olarak aktaran Karabörk, "Sağlıklı yaşamak çok güzel. Hayatınızın değerini bilin. Komşularınızı sevin, birbirinize saygı ve sevgi gösterin. Birlik ve beraberlik içerisinde yaşayın. Yaşamım boyunca kimseye hayırsızlık yapmadım. Bilerek üzmedim, kızmadım. Komşularımla iyi geçindim." dedi.

Yaşlı kadının torunu Ayşe İspir de Döndü Karabörk'ün 5 yaşında resmi kayıtlara geçtiği belirterek, ninesinin şu an 104 yaşında olduğunu söyledi.

Ninesinin güç yaşam koşullarına rağmen hayata her zaman olumlu baktığını dile getiren İspir, "Kimseye küsmez. Sağlıklı geçen ömrünü doğal gıdalara borçlu olduğunu söyler. Sabahları erkenden kalkar, namazını kılar. Bol miktarda tereyağı, süt, yoğurt, yumurta, bal, taze sebze ve meyve tüketir. Ziyaretine gelenlere güzel nasihatlerde bulunur." diye konuştu.