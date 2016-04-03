104 yaşında anaokuluna çağrıldı!

İsveç'in güneyindeki Halmstad şehrine bağlı Hylte ilçesinde yaşayan 104 yaşındaki Maja Bergström'a anaokuluna başlaması için belediye tarafından yazı gönderildi.

Sputnik’in İsveç devlet televizyonu SVT’den referans verdiği habere göre, yazıda, ''Maja Bergström'ün anaokuluna başlama yaşı gelmiştir. Lütfen aile olarak kızınızı ana okuluna yazdırınız'' ifadeleri yer aldı.

Belediyeden gelen yazıya çok şaşırdığını dile getiren 104 yaşındaki Bergström, anaokuluna yeniden başlama düşüncesinin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Hylte Belediyesi'nden yapılan açıklamada da, 2011-2013 yıllarında doğanlar için ailelere uyarı mektubu gönderildiği, 1912 doğumlu Maja Bergström'ün kayıtlarda 2012 doğumlu gözüktüğü belirtildi.