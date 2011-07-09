104 kiloydu; şimdi güzellik kraliçesi

T24 - ABD'de düzenlenen Miss America güzellik yarışmasının bu yılki adayları arasında, azmiyle şaşırtan bir yarışmacı da var.





22 yaşındaki Güney Carolinalı Bree Boyce, 104 kiloydu ancak eyaletini temsil edebilmek için tam 50 kilo verdi.

Cumartesi günü Güney Carolina tacını giyen Bree, ocak ayında Las Vegas'ta düzenlenecek yarışmada Amerika'nın en güzel kadını olmak için yarışacak.

Yarışmaya eskiden olduğu gibi kilolu olan gençleri daha sağlıklı beslenmeye teşvik etmek için katıldığını söyleyen Bree, 104 kilo olduğu zamanlarda giydiği, 48 beden kot pantolonları röportajlarında göstermek için yanında taşıyor.

Bree, bu kadar çok kilo verebilmesinin sırrını, düzenli beslenme alışkanlığı, egzersiz ve kendine inanmak olarak açıklıyor.