103 yaşında 30 yıldır oğlunu bekliyor

T24 - 12 Eylül Askeri darbesinde gözaltına alınan oğlu Cemil Kırbayır'ı bir daha göremeyen 103 yaşındaki Berfo Ana'nın feryadı 30 yıldır hiç dinmedi.



12 Eylül askeri darbesinin hemen ardından DEV-YOL davasında gözaltına alınan, Kars Askeri Cezaevindeyken işkence edilerek öldürülen ve cesedi kaybedilen Cemil Kırbayır ile Necdet Adalı için Ankara Sanat Tiyatrosu’nda anma töreni yapıldı. Törene 12 Eylül döneminde idam edilen gençlerin aileleri ve çok sayıda akdemiysen ve yazar katıldı. Törene 103 yaşındaki Berfo Ana’nın feryatları damga vurdu. Necdet Adalı’nın Mamak cezaevinden arkadaşı Hüseyin Gevher ise BUGÜN’e Adalı'yla olan anılarını ve idam götürülüşünü anlattı.



Darbecilerden hesap sorulsun

Berfo Ana 103 yaşında. Van’da yaşıyor. Tam 30 yıldır evinin kapısını açık tutup 12 Eylül gecesi gözaltına alınan oğlu Cemil Kırbayır’ın gelmesini bekliyor. 12 Eylül askeri cuntası tarafından işkence ile öldürülen Cemil Kırbayır’ın öldürülüşünün ardından 30 yıl geçmesine rağmen cesedinin nerde olduğu bilinmiyor. Kırbayır, 12 Eylül rejiminden geriye kalan 17 bin fail-i meçhulden sadece biri. 30 yıl geçmesine rağmen oğlu eve dönmeyen Berfo Ana ise darbecilerden hesap sorulmasını istiyor.



30 yıldır kapım açık

Ankara Sanat Tiyatrosu’ndaki anma törenine video konferans yöntemi ile katılan Berfo Ana, “Kan emiciler oğlumu benden aldı. Mezarını görsem yeter. 30 yıldır evimin kapısını açık tutuyorum" dedi. Oğlunun fotoğrafı ile dinleyicilere seslenen Berfo Ana, oğlundan geriye kalan elbiselerini sakladığını ve onları koklayarak hasret giderdiğini belirterek, “Bana, analara bu acıyı yaşatan canilerden hesap sorulsun. Yağız delikanlılar elimizden gitti" dedi. Cemil Kırbayır’ın ağabeyi Mikail Kırbayır ise şunları söyledi: “12 Eylül rejimi hukukun katledildiği tarih olarak hafızalarımda. Bir gece kardeşimi götürdüler bir daha da haber alamadık. 1980’lerde kardeşimi nerede diye ısrarla devlete sordum. 12 Eylül bürokrasisi cevap olarak beni sürgün etti."



İnsanlık dışı uygulamalardı

Hüseyin Gevher Necdet Adalı’nın Mamak cezaevinden arkadaşı. Mamak cezaevinde aynı koğuşta birlikte kaldılar. Askeri Cuntaya ateş püsküren Gevher, “Necdet ile birlikte aynı sıkıntıları çektik. İnsanlık dışı uygulamalara maruz kaldık. Necdet hayata bağlı bir insandı. Kimseyi incitmezdi. Ancak suça suçlu bulma felsefesiyle idama götürüldü" dedi.

Adalı’nın spor yapmayı sevdiğini belirten Gevher, “Necdet’i idam sehpasına dahi sporcu edasıyla çıktı! Sakindi. Centilmendi. Özellikle voleybolu severdi. Nazik bir Anadolu evladıydı" şeklinde konuştu. 12 yıl cezaevinde kaldığını ifade eden ve Berfo Anayla aynı duyguları paylaşan Gevher, demokrasiden uzak anti-demokratik sistemlerin son bulması gerektiğini vurguladı.



Oğlum gelmeden ölmeyeceğim

Berfo Ana yakınlarına oğlum gelmeden ölmeyeceğim diyor. Cemil Kırbayır için 1980'lerde firar etti açıklaması yapılmış. Berfo Ana bu yüzden misafir ziyaretlerini dahi kısa tutuyormuş. "Gelir de beni evde bulamaz" diye... Evinin eskiyen yerlerini dahi yaptırmamış. "Oğlum tanıyamaz" diye... Tüm akrabalarının İstanbul'a göç etmesine rağmen o İstanbul'a akrabaları ile gitmemiş. "Oğlum gelir de beni bulamaz" diye... Ta ki tedavi için bu ay İstanbul'a getirilene kadar...



