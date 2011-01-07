-102'DEN CİNAYET SANIĞINA TAHLİYE İSTANBUL (A.A) - 07.01.2011 - Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, bir cinayet davasında yargılanan sanığın CMK 102. maddesi kapsamında tahliyesine karar verdi. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu olarak yargılanan Aslı Yağmur'un başvurusu üzerine yaptığı incelemeyi tamamladı. Mahkeme, Yağmur'un CMK'nın 102. maddesi kapsamında tahliyesine karar verdi. Ahmet Can'ın, Kazım Türe tarafından 24 Haziran 2003 tarihinde öldürülüp, cesedinin parçalara ayrılarak değişik çöp konteynerlerine atılması olayına karıştığı iddiasıyla erkek arkadaşı Türe ile yargılanan Yağmur hakkındaki cezanın Yargıtay tarafından bozulduğu öğrenildi. Bu arada, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemelerine bu yasa kapsamında kalmayan tutukluların yanı sıra çok sayıda hükümlünün de tahliye istemiyle başvurduğu, bunun mahkemelerde ciddi bir iş yoğunluğu oluşturduğu kaydedildi.