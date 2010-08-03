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102 yakalama kararına erteleme yok

Balyoz davası kapsamında 102 kişi hakkındaki yakalama kararının ertelenmesi talebi yok sayıldı

03 Ağustos 2010 03:00

 T24- İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Selim Berna Altay'ın "Balyoz Planı" kapsamında çıkartılan yakalama emirlerinin uygulamasının ertelenmesi" yönündeki yazısı konusunda karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Alınan bilgiye göre, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında İnfaz Savcılığı görevini yürüten Selim Berna Altay, dava kapsamında çıkartılan yakalama emirlerinin uygulamasının ertelenmesi konusunda İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir yazı gönderdi. 


Yazıyı inceleyen mahkeme, söz konusu dava dosyalarının bazı klasörlerinin reddi hakim talepleri konusundaki itirazlar nedeniyle İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bulunduğu, mahkeme savcısının da bu nedenle henüz görüşünü bildirmediğini belirterek, Altay'ın yazısı konusunda bir karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. 

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