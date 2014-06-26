100'e ulaşanların ülkesi



1956 yılından bu yana Almanya'da 100 yaşına ulaşanların sayısı giderek artıyor.

2000 yılının başlarında ülkede yaşı 100 yaşında olan insanların sayısı 5 bin 700 civarındaydı. Senioren Ratgeber adlı dergide yer alan haberde, o dönemden beri bu sayının iki katına çıktığı belirtildi.

Çoğunun sağlık durumunun iyi olduğu ve beşte birinin bakım sigortalarından herhangi bir hizmete ihtiyaç duymadığı kaydedildi.

Heidelbergli yaş araştırmacıların 100 yaşındakilerle yaptığı ankette, sağlık engellerinin mutluluk üzerinde çok fazla etkisi olmadığı görüldü. Çok yaşamak bir mutluluk kaynağı olarak görülüyor. 100 yaşındakilerin çoğu ise kadınlardan oluşuyor. Bu oran 1 erkeğe kıyasla 7,5 kadın civarında.

Uzmanlar bu uzun yaşam trendinin sona ereceğini düşünmüyor. Bugün dünyaya gelen her iki kişiden birinin bu kadar uzun yaşayabileceği tahmin ediliyor.