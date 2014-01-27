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Sağlık

100’den fazla yataklı tüm hastanelerde ‘uzman eczacı’ çalıştırılacak

2023’ten itibaren hastanelerde ‘uzman eczacı’ çalıştırılmasına ilişkin Kanun Teklifi, TBMM Sağlık Alt Komisyonunda kabul edildi

27 Ocak 2014 20:46

Muzaffer Gençdoğan/ANKARA

2023 yılından itibaren 100’den fazla yataklı tüm hastanelerde “uzman eczacı” çalıştırılacak. Konuyla ilgili Kanun Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler alt komisyonunda kabul edildi.

“Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile eczacılıkta uzmanlık sistemi getirilmesi, ülkede sağlık bilincinin artması, nitelikli sağlık hizmeti verilmesine katkı sağlanması ve eczacılık mesleğinin daha cazibeli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Teklifle, uzman eczacılık “klinik” ve “fitoformasi” olarak ikiye ayrılırken, daha önce 4 yıl olan uzmanlık süresi de 3 yıla çekiliyor. Düzenlemenin yürürlük tarihi ise 2023 olarak belirleniyor. Düzenleme ile 100 yatağa kadar uzman çalıştırma zorunluluğu olmayacak. Ancak 300 yatağa kadar bir, sonraki 200 yatak için artı bir uzman çalıştırılması zorunlu olacak.

 

Döner sermaye göstergesi düşürüldü

 

Teklifin alt komisyondaki görüşmeleri sırasında, uzman eczacılardan devlette çalışacakların döner sermaye göstergesi, Maliye Bakanlığı’nın itirazı üzerine 700’den 500’e indirildi. Bu indirimle uzman eczacıların döner sermayeden alacakları pay azalacak ancak normal eczacılardan daha fazla olacak.

 

Yeni bir Kurul oluşturuluyor

 

Alt Komisyonda kabul edilen Teklif ile, “Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu” oluşturuluyor. 11 kişiden oluşacak Kurul’da Sağlık Bakanlığı’ndan 7, YÖK’ten 3 ve Türk Eczacıları Birliği’nden bir kişi görev alacak. Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek 7 kişiden 3’ünün öğretim üyesi olması zorunluluğu getirildi. Kurul’un görev ve yetkilerinin de belirlendiği Teklife göre, uzman sayısında değişiklik yapılmasını Kurul önerecek, bu sayıyı Sağlık Bakanlığı onaylayacak. Ayrıca ihtiyaç kalmayan uzmanlık dallarının kaldırılmasında Kurul’da üçte iki çoğunlukla karar alınabilecek.

Teklife göre, belirlenen alanlarda doktora yapmış kişiler 4 yıl alanda çalıştıktan sonra çalışmalarını bir dosya halinde Uzmanlık Kuruluna sunup orada kabul edildikten sonra uzman olabilecekler. Kurul, bu konudaki kararını en geç bir yıl içinde verecek.

 

2023’te yürürlüğe girmesinin gerekçesi

 

Alt Komisyon Başkanı ve teklif sahibi AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç, T24’e yaptığı açıklamada, Kanun Teklifinin yürürlük tarihinin 2023 olarak belirlenmesini “Yeterli sayıda uzmanının yetişmesi, yönetmeliklerin çıkarılması, Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu oluşumunun sağlanması” olarak gerekçelendirdi. Domaç “Şu anda yasayı çıkarsak bile bir uzmanının yetişmesi, 5 yılı alır. Bu tarihten itibaren özel dahil tüm hastanelerde klinik uzman eczacı çalıştırılması zorunlu olacak” dedi.

Teklif ile tıpta uzmanlık benzeri bir sistem getirildiğini belirten Mehmet Domaç, “Başka ülkelerdeki modelleri de inceledik. Bizde getirilecek sistemi, bu ülke modellerine benzettik. Dünyada klinik eczacılık ağırlıklı olarak yapılıyor. Dünyada çok uzmanlık alanı var. Bazı ülkelerde 2, bazı ülkelerde 3, ABD’de ise 11-12 alan var. ABD, eğitimin çok önemli olduğu bir ülke... ABD'de ilaç zehirlenmeleri sonucu ölüm vakası yılda 110 bin civarında. Bizim gibi ülkelerde bunun ölçümü yok” şeklinde konuştu.

Alt Komisyonda kabul edilen Kanun Teklifinin önümüzdeki günlerde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda ele alınması bekleniyor.

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