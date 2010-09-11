SAĞLAM: ZORLU VALENCIA MAÇI ÖNCESİ MORAL BULDUK BURSA (A.A) - 10.09.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Eskişehirspor'u 2-1 yenerek Valencia maçı öncesi moral bulduklarını bildirdi. Ertuğrul Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Spor Toto Süper Lig'de 4 maçta 4 galibiyet alarak, Bursaspor tarihinde bir ilki daha gerçekleştirdiklerini belirtti. Eskişehirspor maçının zorlu geçeceğini tahmin ettiklerini dile getiren Sağlam, iyi bir takım olan rakiplerinin, lige iyi başlayamamaları nedeniyle yüksek motivasyonla maça çıktıkları ifade etti. Sağlam, maçta şanssız bir gol yiyerek yenik duruma düşmelerine rağmen oyundan kopmadıklarına işaret ederek, ''İyi oyuncuları olan bir takım karşısında bu golden sonra skoru lehimize çevirmek için gol yemeden, açık vermeden mücadele etmek kolay değildi. İlk yarıda kendi hatalarımızdan ötürü pozisyon üretmekte zorlandık'' dedi. İkinci yarıda oyuna hakim olduklarını ifade eden Sağlam, şöyle konuştu: ''Maçı çevirecek pozisyonlar bulduk. Telaş yapmadan sabırla futbolun doğrularını yapmaya çalıştık. İkinci yarıda oyunun hakimiydik. İki güzel golle oyunu lehimize çevirdik. Maçı değerlendirdiğimiz zaman tarihimizde ilk defa 3'te 3'ü yaptığımız başlangıcı, 4'te 4'e çıkardık. Liderliğimiz devam ediyor. Sahadan galibiyetle ayrılarak zorlu Valencia maçı öncesi moral bulduk. Valencia maçı öncesi böyle bir skor önemliydi. Bu maçı unutmak zorundayız. Çok vaktimiz yok. Yeniden toparlanıp en üst düzeyde motivasyonla Valencia maçına çıkmalıyız. Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamak, tek temsilci olarak ülkemizi iyi temsil etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanlarımızı almak istiyoruz.'' Sağlam, Insua'nın oyununu nasıl bulduğunun sorulması üzerine, ''Insua, iyi bir oyuncu. İlk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Oyunda kaldığı sürece olumlu şeyler yaptı. Daha iyi olmasını da bekliyoruz. Çift forvete dönme düşüncemizden ötürü onu çıkarmayı tercih ettik'' dedi. -ALİ TANDOĞAN, SERCAN YILDIRIM- Bursaspor'un kaptanı Ali Tandoğan da maçın genelinde iyi oynadıklarını ancak özellikle beraberlik golünü bulduktan sonra çok üst düzey bir futbol sergilediklerini belirtti. Saha zemininin ıslak olmasının futbolların olumsuz etkilediğine dikkati çeken Ali, ''Karşımızda Eskişehirspor gibi diri bir takım vardı. Her iki yarıda da iyiydik. Ancak golü yedikten sonra daha fazla bastırmaya başladık'' dedi. Bir gazetecinin ''Valencia maçı sizin için prestij mi, puan maçı mı?'' sorusuna Ali, şu yanıtı verdi: ''Bizim takımın aşağı yukarı yarısı, milli takımlarda oynuyor. Tecrübeli bir takımız. Bizler Avrupa'da daha önce de oynadık. Sonuçta ülkemizi temsil edeceğiz. Averaj takımı olma niyetinde değiliz. Valencia'yı da Manchester United'ı da yeneceğimizi düşünüyorum. Belki bu söylediklerim insanlara komik gelebilir. Ama geçen sezon da bizim şampiyon olacağımıza kimse inanmıyordu. Bu inanç meselesi.'' Sercan Yıldırım da Eskişehirspor maçında iyi futbol oynamamalarına karşın galibiyet için gerekli mücadeleyi ortaya koyduklarını ifade etti. Artık Valencia maçını düşünmeye başladıklarını dile getiren Sercan, ''Valencia maçının da bizim için güzel geçeceğini düşünüyorum. Ben grupta en kötü 3'üncü olacağımızı düşünüyorum'' dedi. -ESKİŞEHİRSPOR CEPHESİ- Eskişehirspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise takımının mücadelesinden memnun olduğunu belirtti. Oyuna iyi başladıklarını ama sakatlıklar yüzünden zorunlu değişiklikler yapma durumanda kaldıklarını anlatan Çalımbay, ''3 arkadaşımızın ikisi sakatlandı. Sezer'in de midesinde problem var. O nedenle oyuna müdahale etme şansımız olmadı. Belki değiştireceğimiz oyuncuların oyuna katkısı olacaktı. Buna karşı maç sonuna kadar oyundan kopmadan iyi mücadele ettik. Bu talihsizliği yeneceğiz'' diye konuştu. Çalımbay, bir gazetecenin ''Sizce Eskişehirspor'un en önemli sorunu nedir?'' sorusuna, ''Basit goller yiyoruz. Bunun nedeni de sezon başı iki stoper alamamamız. Hala geçen yılın defansıyla oynuyoruz. Bizim sıkıntımız defansımızda'' yanıtını verdi. Rıza Çalımbay, hakem Fırat Aydınus'un yönetimiyle ilgili soru üzerine, ''Bazı kararları oldu ama yenilgiyi hakeme bağlamamız doğru olmaz'' değerlendirmesinde bulundu. -ESKİŞEHİRSPORLU KORAY'DAN HAKEME TEPKİ- Eskişehirsporlu Koray Arslan ise yenilgiyi hakem Fırat Aydınus'a bağladı. ''Fırat Aydınus maçtan önce bize böyle yönetim göstereceğini söyleseydi biz de Bursaspor'u Valencia maçı öncesi yormazdık'' diyen Koray, ''Medyada 5. büyük Bursaspor haberleri reklamları dönüyor. Fırat hoca, Bursaspor'un 5'inci büyük olduğunu bize öğretmiş oldu'' dedi. Alper Poduk ise bir türlü ligdeki şanssızlıklarını kıramadıklarını, gelecek hafta Sivasspor ile yapacakları maçı kazanarak çıkışa geçeceklerine inandıklarını dile getirdi.