1001Home (Minbir Home) Mağazası ve E-ticaret Sitesi Açıldı!

Yaşam alanlarınızda değişime ve yeniliğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Tadilat işlerine girişmeden önce farklı birçok ürün satın almanız gerekebilir. Yapı market alışverişi için uzun uzun düşünmenize, nereden alsam diye sorgulamanıza artık gerek yok. Yapı market alanında faaliyet gösteren mağazası ve e-ticaret sitesi ile 1001HOME açıldı! Sadece Azerbaycan değil dünyanın her yerinde müşterilerine kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen 1001Home, “Kendin Yap” kültürünü yaygınlaştırmak için hizmet felsefesini bu yönde geliştirir. 2009 yılından bu yana Nahçıvan’dan başlayarak tüm Azerbaycan’a ve buradan da dünyaya yayılan geniş bir ağa sahiptir. Cahan Holding bünyesindeki 30.000 metrekarelik alana yayılan alışveriş merkezinde 2000 metrekarelik bir mağaza ile müşterileriyle buluşan 1001Home, dijital satış yöntemiyle de hizmet verir. E-ticaret alanında iddialı bir yer edinen 1001Home ürünleri arasında tadilattan bahçe ürünleri ve aydınlatmaya kadar pek çok ürün bulmanız mümkündür.

1001 Home ile Tadilatınızı Kendiniz Yapın

Bir ustadan yardım almadan tüm tadilat ve tamirat işlerini kendiniz yapmak ister misiniz? 1001Home ile bu artık çok kolay! Hem fiziki mağazalarda hem de e-ticaret sitesinde tamirat işleriniz için gerekli olan tüm malzemeleri en ince ayrıntısına kadar sunan 1001Home, blog sayfasında yayınladığı videolarla da “Kendin Yap” felsefesini destekler. Fayans uygulamasının nasıl yapılacağını ya da su borusu döşemenin inceliklerini bu videolardan öğrenebilir, kolayca uygulama yapabilirsiniz. Boya ürünleri ile ilgili ilgi çekici detayları da bu videolarda bulabilir ya da mağazadaki görevlilerden uygulamalar hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz. Cahan AVM içindeki geniş mağazada kurulan kiosk satış alanlarından yerel üreticilerin yapı market malzemelerine de ulaşabilirsiniz. Elektrikli el aletlerinin kullanımı kimi zaman kafa karıştırıcı olabilir. Minbir Home sitesindeki açıklayıcı bilgiler sayesinde bu ürünlerin kullanımıyla ilgili püf noktalarına da ulaşabilirsiniz. “Kendin Yap” uygulamaları için ihtiyacınız olan inşaat malzemeleri ve ekipmanların tümüne Minbir Home üzerinden sahip olabilirsiniz.

Işıl Işıl Yaşam Alanları İçin 1001Home Ürünleri

Aydınlık ve ferah bir yaşam alanı oluşturmak isterseniz aydınlatma ürünleri seçimini doğru yapmanız gerekir. LED spotlar, gizli ışıklandırmalar, avizeler ve sokak lambaları gibi pek çok elektrik aksesuarlarına 1001Home üzerinden ulaşmak mümkündür. Sadece aydınlatma değil, ısıtma sistemleri ile de yaşam alanlarınıza ferahlık katabilirsiniz. Isıtma ve soğutma görevi için iklimlendirme sistemlerini inceleyerek en doğru kararı verebilirsiniz. Boyalar ve duvar kağıtları sıcak ve samimi bir ortam yaratmak için olmazsa olmaz ürünlerdendir. Birbirinden renkli duvar kağıtlarını 1001Home mağazalarında yakından inceleme şansı yakalayabilirsiniz. Sadece iç ortamlar değil dış alanlar için de farklı ürün seçeneklerine ulaşabilirsiniz. Bahçe ürünleri ile hem keyifli vakit geçirebilir hem de konforun tadını çıkarabilirsiniz. Elektrikli aletler, aydınlatma ürünleri, tadilat malzemeleri gibi pek çok ürün için 1001 Home’u tercih edebilirsiniz.

Binlerce Ürün Uygun Fiyatlarla 1001Home’da!

1001Home 10.000’den fazla hırdavat ve yapı malzemesini en uygun fiyatlarla müşterileri ile buluşturur. Uygun fiyat politikasını hem fiziksel mağazasında hem de e-ticaret sitesinde sürdürür. Her ihtiyaca uygun ürünlerle karşınıza çıkan 1001 Home ürün gamı içerisinde banyo ve mutfak mobilyası çeşitleri öne çıkar. Mutfak mobilyası modellerini mutfağınızın ölçüsüne göre seçebilirsiniz. Raf, dolap gibi fonksiyonel ürünlerle de mutfağınızı keyifli bir alan haline getirebilirsiniz. Dolap arasına seramik kaplamak için bir ustadan yardım istemenize de gerek yoktur. Sizin için özenle hazırlanan eğitim videolarını izleyerek bu uygulamayı kendiniz de yapabilirsiniz. Fayans yapıştırıcılardan zemin karo modellerine kadar pek çok ürüne uygun fiyatlarla ulaşabilirsiniz. Banyo ürünleri için de 1001Home’un zengin ürün çeşitliliğini inceleyebilirsiniz. Sıhhi tesisat ürünlerini en ince ayrıntısına kadar 1001 Home mağazasında ve e-ticaret sitesinde bulabilirsiniz.