100 yıllık merak sona erdi

100 yıl önce Norveç’te bir müzeye bırakılan ve 24 Ağustos 2012'de açılması için mühürlenen paket açıldı. Paketten dönemin kralından gönderildiği iddia edilen flamalar ve bazı evraklar çıktı.

Paketin içerisinden dönemin kralından gönderildiği iddia edilen resmi flamalar ile bazı evraklar çıktı.

Flamalar ve evrakların içeriğine dair açıklamanın, uzmanlarca yapılacak olan incelemenin ardından yapılacağı bildirildi.

Paketten ayrıca 1919 yılına ait bir gazete ile bazı kutlama telgrafları çıktı.

"100 yıl sonra açılması" gerektiğine dair bir notla teslim edilen paket 1. ve 2. Dünya Savaşlarından kaybolmadan çıkmayı başarmmıştı.

O günden beri çeşitli müzelerde muhafaza edilen paketin 3.1 kilogram ağırlığında olduğu bildirildi.