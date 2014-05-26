100 yıllık Göztepe istasyonu yıkılacak mı?

1871 yılında yapımı tamamlanan 91 kilometrelik Haydarpaşa-Gebze banliyö tren hattı Marmaray çalışmaları nedeniyle, Haziran 2013 yılından beri çalışmıyor. Tren hattında yer alan Göztepe İstasyonunun da proje nedeniyle yıkılacağı iddia edildi. Ancak konuya ilişkin açıklama yapan bir tarihi istasyonunun yıkılmayacağını söyledi. İsmini vermek istemyen yetkili, yeni istasyonun eski istasyonun 400 metre kadar uzağına yapılacağını savundu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı henüz konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapmadı.

Can Mumay’ın Hürriyet’teki haberine göre, Haydarpaşa Pendik arasındaki banliyö tren seferlerine 19 Haziran 2013’ten bu yana ara verildi. Nedeni karşı yakadaki komşu İstasyon Halkalı-Sirkeci’yle aynı: Marmaray! Marmaray ve hızlı tren projeleri kapsamında Haydarpaşa Pendik arasındaki banliyö tren hattı da yenileniyor. Yenilenme kapsamında ise tarihi tarihi Göztepe Tren İstasyonunun yıkılacağı iddia edildi.

İddiaya göre, Marmaray çalışmalarına aktif olarak katılan İspanyol OHL Göztepe İstasyonu’nu yıkıp yerine yeni ‘modern’ bir istasyon yapacak. (Marmaray çalışmalarına katılmış olan OHL’ye Türkiye Cumhuriyeti 932.8 milyon Euro ödeyecek. Bu rakam firmanın bugüne kadar aldığı en büyük iş oldu.) Ancak ismini vermek istemeyen bir Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi tarafından yapılan açıklamada iddialar yalanlanarak, Göztepe istasyonunun yıkılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını yeni yapılacak tren istasyonunun mevcut istasyonun 400 metre kadar uzağına yapılacağını savundu.

Bakanlık kabul etmemişti

Alınan son bilgilere göre Göztepe tren istasyonu aslına uygun olarak restore edilerek kültür merkezi olarak kullanılacak. Kadıköy Belediyesi daha önce alanın müze olmasıyla ilgili olarak bir karar almış fakat bu kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kabul etmemişti. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın önümüzdeki saatlerde konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yayımlaması bekleniyor.

'İki hattan üç hata çıktığı için...'

Göztepe istasyonuyla ilgili olarak konuşan Kadir Has Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yonca Erkan Marmaray gibi bir raylı sistemi yenileme projesi olarak görmek istediğini belirtip. Erkan, “Marmaray’ın kullanılacağı alan iki hattan üç hata çıktığı için Göztepe’deki tarihi istasyon yıkılıyor” demişti.