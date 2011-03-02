T24 LogoT24 Logo
Dünya

100 yıllık büyük sır!

Depremde hasar gören Christchurch katedralinde arama çalışmaları yapan kurtarma...

02 Mart 2011 02:00

T24 - Geçen hafta Yeni Zelanda’nın Christchurch kentini vuran ve yaklaşık 240 kişinin ölmesine neden olan 6.3 büyüklüğündeki deprem, çok ilginç bir keşfin yapılmasını sağladı.

Depremde hasar gören Christchurch katedralinde arama çalışmaları yapan kurtarma ekipleri, kentin kurucusu John Godley’in devrilen heykelinin altında 100 yıldan fazladır gizli kalan bir kapsül buldu.  

Depremde ortaya çıkan tarihi not-01.03.2011Neyle karşılaştığını anlamayan kurtarma ekipler, metal silindir şeklindeki kapsülün içinde, bir cam şişe olduğunu fark etti. Cam şişenin içindeyse yüzyılı aşkın bir süredir saklı kalan bir not ortaya çıktı. 

Salı günü sabahı yapılan keşfin ardından, kurtarma ekipleri hemen Christchurch’daki Canterbury müzesi yetkililerine haber verdi. Müze yöneticisi Anthony Wright, “Bu inanılmaz bir olay. Depremden tam bir hafta sonra keşfedilmiş olması da bir o kadar etkileyici dedi. 


HEYKELİN ALTINDA SAKLANMIŞ

Bulunan metal kapsül ve içindeki not, Christchurch kentinin İrlandalı kurucusu John Godley’in heykelinin altında bulundu. 1867 yılında dikilen heykelin 1933 yılında bulunduğu yere taşındı. Wright, bu kadar uzun bir süredir heykelin ayakları altına yerleştirilmiş olan notta ne yazdığını ortaya çıkarmanın çok etkileyici olduğunu belirtti. 

Notun yazılı olduğu parşömeni inceleyen yetkililer, ilk bakışta “tarafından” ve “dikildi” kelimelerini fark etti. Yetkililer, parşömenin zarar görmemesi için nem oranının uygun olduğu bir ortamda inceleme yapılacağını belirtti. 

Christchurch’ın Belediye Başkanı Bob Parker, esrarengiz parşömen için “Daha uygun bir zamanda ortaya çıkamazdı” dedi. Parşömenin keşfedildiği Salı günü, depremde ölenler için ülke genelinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 

Parker, “Mucize aradığımız bir hafta boyunca, karşımıza gerçekten bir mucize çıktı. İnanıyorum ki bulduğumuz parşömen bize Christchurch kurulduğu zaman burada yaşayan insanların umut ve arzularını iletecek” dedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24