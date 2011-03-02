100 yıllık büyük sır!

T24 - Geçen hafta Yeni Zelanda’nın Christchurch kentini vuran ve yaklaşık 240 kişinin ölmesine neden olan 6.3 büyüklüğündeki deprem, çok ilginç bir keşfin yapılmasını sağladı.
Depremde hasar gören Christchurch katedralinde arama çalışmaları yapan kurtarma ekipleri, kentin kurucusu John Godley’in devrilen heykelinin altında 100 yıldan fazladır gizli kalan bir kapsül buldu.
Neyle karşılaştığını anlamayan kurtarma ekipler, metal silindir şeklindeki kapsülün içinde, bir cam şişe olduğunu fark etti. Cam şişenin içindeyse yüzyılı aşkın bir süredir saklı kalan bir not ortaya çıktı.
Salı günü sabahı yapılan keşfin ardından, kurtarma ekipleri hemen Christchurch’daki Canterbury müzesi yetkililerine haber verdi. Müze yöneticisi Anthony Wright, “Bu inanılmaz bir olay. Depremden tam bir hafta sonra keşfedilmiş olması da bir o kadar etkileyici dedi. HEYKELİN ALTINDA SAKLANMIŞ
Bulunan metal kapsül ve içindeki not, Christchurch kentinin İrlandalı kurucusu John Godley’in heykelinin altında bulundu. 1867 yılında dikilen heykelin 1933 yılında bulunduğu yere taşındı. Wright, bu kadar uzun bir süredir heykelin ayakları altına yerleştirilmiş olan notta ne yazdığını ortaya çıkarmanın çok etkileyici olduğunu belirtti.
Notun yazılı olduğu parşömeni inceleyen yetkililer, ilk bakışta “tarafından” ve “dikildi” kelimelerini fark etti. Yetkililer, parşömenin zarar görmemesi için nem oranının uygun olduğu bir ortamda inceleme yapılacağını belirtti.
Christchurch’ın Belediye Başkanı Bob Parker, esrarengiz parşömen için “Daha uygun bir zamanda ortaya çıkamazdı” dedi. Parşömenin keşfedildiği Salı günü, depremde ölenler için ülke genelinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Parker, “Mucize aradığımız bir hafta boyunca, karşımıza gerçekten bir mucize çıktı. İnanıyorum ki bulduğumuz parşömen bize Christchurch kurulduğu zaman burada yaşayan insanların umut ve arzularını iletecek” dedi.