-100 YILDIR YOĞURDU ÇAM KOZALAĞIYLA MAYALIYORLAR ESKİŞEHİR (A.A) - 01.12.2010 - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Çukurca köyünde yaklaşık 100 yıldır çam kozalağıyla mayalanarak yapılan yoğurt tescillenecek. Seyitgazi Belediye Başkanı Adnan Yalçın Şen yaptığı açıklamada, Çukurca köyünün çam yoğurduyla tanınmış bir yöre olduğunu dile getirdi. Çam kozalağıyla mayalanan yoğurdun en kısa zamanda Türk Patent Enstitüsü'nden tescilini almak istediklerini ifade eden Şen, şöyle konuştu: ''Gerekli kaynağı temin edince tescil için başvurumuzu yapacağız. Çam yoğurdunun bölgede bir geçim kaynağı haline dönüşmesini istiyoruz. Tarihi bölge Frig Vadisi yolundaki Çukurca köyünden geçen ziyaretçiler, çam yoğurdunu istedikleri zaman tadabilecek. Çam yoğurdu isim yapmaya başladı. Yoğurdun asıl popülaritesi yaz döneminde başlayacak. Ziyaretçiler bu yoğurdu tatmak için bile köye gelecek. Çam kozalağının kokusu ve aroması yoğurda farklı lezzet veriyor. Çam yoğurdu aranan ürün oldu. Bölge için katma değer üretecek. Çam yoğurdu bölgeden göçü de engelleyecek.'' Çukurca Köyü Muhtarı Lütfi Arslangiray da, çam yoğurdunun bölgedeki her sofrada mutlaka bulunduğunu belirterek, bölgeye Frig Vadisi'ni ziyaret için gelen herkesin bu yoğurdu tattığını bildirdi. Çam yoğurdunun ayranının da lezzetli olduğunu vurgulayan Arslangiray, ''Çam yoğurdunun ayranı köpüklü oluyor. Kaymağı da kalın'' dedi. Çam yoğurdu yapan Fevziye Arslangiray da, inekten sağılan sütün süzüldükten sonra kaynatıldığını belirterek, sütün öncelikle normal bir yoğurt mayalar gibi mayalandığını ve içine çam kozalağı konulduğunu bildirdi. Mayalama işleminde sadece çam kozalağının süte atıldığını anlatan Arslangiray, ''Kozalağın içine bırakıldığı süt bir süre sonra mayalanıp yoğurt haline dönüşüyor. Çam yoğurdunun yaklaşık 100 yıldır bu yörede yapıldığını biliyoruz. Köye gelen ve çam yoğurdunun yapıldığını duyan misafirler mutlaka tadına bakmak istiyorlar ve çok beğeniyorlar'' dedi.