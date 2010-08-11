100 yıl yetecek gaz rezervi bulundu

T24 - İsrail ve G. Kıbrıs arasında arama yapa Nobel enerjinin 100 yıl yetecek doğalgaz rezervi bulunduğu söylendi...



Rum Filelefteros gazetesi, Amerikalı Nobel enerjinin Güney Kıbrıs ve İsrail arasında 100 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak rezerv bulduğunu iddia etti. Haberde Nobel'in doğalgaz yataklarını bölgede 3 boyutlu sismik araştırmaları sırasında keşfettiği bilgisi yer aldı.

Bölgede 300 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulunduğu ve yataklarda yılda 40 milyon küp doğalgaz çıkarılacağı kaydedildi.

Güney Kıbrıs'ın doğalgaz yataklarından yılda yarım milyar dolar gelir elde edebileceği belirtiliyor.







