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Dünya

100 yıl önce casusluk!

Gizli mesajların ayak tırnaklarına yazılması da dönemin en popüler yöntemlerinden...

21 Nisan 2011 03:00

T24 - Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA'in yayınladığı gizli belgeler, başta Almanlar olmak üzere Birinci Dünya Savaşı sırasında görev yapan casusların ilginç yöntemlerini ortaya koydu.

Bundan yüzyıl öncesinin en popüler casusluk yöntemleri CIA'in yayınladığı belgelere göre, gizli mesajları yerine iletmek için ayak tırnaklarına yazma ve limon suyu idi. Limon suyu ile yazılan yazılar sadece kağıt ateşe tutulduğunda okunabiliyordu. 

Ancak yayınlanan belgeler arasında çok daha karmaşık yöntemler de var. Örneğin Almanların mendil yöntemi... 

Mendil, soda, nitrat ve nişastadan oluşan bir karışıma batırılıp bir süre bekletiliyor. Karışımı emen mendil, kuruduğunda cepte taşınabilen bir kalem işlevi görüyor. Mendilin ucu hafifçe ıslatıldığında, istenen mesaj görünmeyecek şekilde kağıda geçirilebiliyor.  

Vücudun çeşitli bölgelerine, özellikle de ayak tırnaklarına yazılan mesajlar ise bir sprey aracılığıyla görünür hale geliyor.



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