100 yetimli sünnet

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, oğlu için anlamlı bir sünnet düğünü yapmaya hazırlanıyor.

Tanrıverdi’nin seçtiği düğün mekânı ne 5 yıldızlı bir otel ne de lüks bir restoran. Tanrıverdi oğluna Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu’nda düğün yapacak. Tanrıverdi bu kararında, kuruma daha önce yaptığı ziyaretin etkili olduğunu söyledi.

Tanrıverdi, 31 Ağustos Pazar günü yapılacak düğünde çocuk esirgeme kurumundan 100 çocuğun sünnetinin de yapılacağını belirten Tanrıverdi, düğünü burada yapmaktaki amaçlarının dikkati Çocuk Esirgeme Kurumu’na çekmek olduğunu anlattı.



İzel ve Bülent Serttaş konser verecek

Düğün günü çocuk esirgeme kurumu tam bir eğlence merkezi gibi dekore edilecek. 350 çocuğun birlikte eğlenebileceği bir ortam sağlamaya çalıştıklarını kaydeden İHKİB Başkanı Tanrıverdi, panayır tarzı bir tören olacağını belirtti.

Törende, çocuk oyun alanlarından animasyonlara, Bülent Serttaş ile İzel konserine kadar pek çok etkinliğin düzenleneceğini ifade eden Tanrıverdi, programa Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’nun da katılacağını anlattı. Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu, Şehyzayed Çocuk Yuvası, 0-12 yaş çocuklarının kaldığı bir devlet yuvası. Fiilen 422 çocuğun kaldığı yuvada, 740 çocuk kayıtlı bulunuyor.



Çiçek kabul edilmeyecek

Hikmet Tanrıverdi’nin oğlu Ömer Tanrıverdi ile birlikte Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan toplam 101 çocuğun sünnetinin yapılacağı günde, çiçek de kabul edilmeyecek. Tanrıverdi, bunun yerine arzu edenlerin Bahçelievler 0-12 yaş Gönüllü Anneler Derneği’nin hesabına bağış yapabileceklerini söyledi.

Organizasyonun açık alanda olacağı için davetlilerin düğüne günlük kıyafetleriyle katılabileceklerini ifade eden Tanrıverdi, ayrıca ailelerin davete çocuklarıyla birlikte gelebileceğini belirtti.



