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Dünya

100 yaşında maraton tamamladı TORONTO (A.A)

17 Ekim 2011 07:20

-100 yaşında maraton tamamladı TORONTO (A.A) - 17.10.2011 - Kanada'nın Toronto şehrinde yapılan ''Toronto Maratonu'nda yarışı tamamlayan 100 yaşındaki atlet dünyanın en yaşlı maraton yarışcısı oldu. Hindistan doğumlu 100 yaşındaki Fauja Singh'in katıldığı maratonu tamamlamasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandığı belirtildi. Toronto Maratonu'nda birinciliği kazanan Kenyalı Kenneth Mungara'dan 6 saat sonra toplam 8 saatte maratonu tamamlayan Singh'in yarışı tamamlaması maratonun en dikkati çekici yanı oldu.

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