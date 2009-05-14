100 yaşında, 150 torunu var

Sivas'ta yaşayan 100 yaşındaki Sultan Koç'un torun çocuklarıyla birlikte yaklaşık 150 torunu ve çok sayıda torununun torunu bulunuyor.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, eşi Mehmet Koç'un yıllar önce vefat etmesinin ardından Alibaba Mahallesi'nde oğlu İbrahim Koç (75) ve diğer aile bireyleriyle tek katlı bir evde yaşamaya başlayan Sultan Koç, dizlerindeki ve sol gözündeki sağlık sorunlarına rağmen yaşamını sürdürüyor.



Yürümekte zorlanan, yaşlılık nedeniyle de işitmekte ve konuşmakta güçlük çeken 100 yaşındaki Sultan nine, oğlu İbrahim ve diğer aile bireylerinin yardımıyla günlük ihtiyaçlarını karşılıyor.



Yaşadığı Alibaba Mahallesi'nin ve nüfusuna kayıtlı olduğu Sivas merkeze bağlı Olukman köyünün en yaşlı bireyi olduğu bildirilen Sultan ninenin, çok sayıda torunu bulunuyor. Torunlarının torunlarını da gören Sultan nine, dizindeki ağrılardan kurtularak sağlığına kavuşmayı, köyüne gitmeyi ve madımak toplamayı hayal ediyor.



Sultan ninenin yakınları, nüfus cüzdanında doğum tarihi 01.07.1909 yazılı olan Sultan Koç'un aslında 1909 yılından en az 5-6 yıl önce doğduğunu ve nüfusa geç kaydedildiğini belirtiyor.



Sultan Koç'un 75 yaşındaki oğlu İbrahim Koç, annesinin 2'si kız, 5'i erkek olmak üzere 7 çocuğu olduğunu ve çocuklarından 5'inin yaşadığını söyledi. İbrahim Koç, gözünde rahatsızlık bulunan annesinin, son yıllarda dizindeki sorunları nedeniyle yürümekte zorlandığını kaydetti.



Annesinin son 5-6 yıl öncesine kadar doktor yüzü görmediğini, ancak son zamanlardaki rahatsızlıkları nedeniyle doktora götürdüklerini belirten Koç, annesinin uzun ve genel olarak sağlıklı geçen ömrünü doğal gıdalara borçlu olduğunu, bol miktarda süt ve yoğurt tükettiğini söyledi.



Kendisi de 7 çocuk babası ve 20 torun sahibi olan İbrahim Koç, annesinin torunlarının çocuklarıyla birlikte yaklaşık 150 tane torunu olduğunu, 30-35 tane de torununun torunu bulunduğunu sözlerine ekledi.



En büyük torunu 54 yaşında



Sultan ninenin 54 yaşında olan en büyük torunu Şerif Nacar (54), babaannesinin gençliğinde çok dinç olduğunu söyledi. 7 çocuğu ve 10 torunu bulunan Nacar, babaannesinin çok sayıda torunu olduğunu ifade etti.



Alibaba Mahallesi muhtarı Duran Koç ise akrabası olan Sultan Koç'un mahallelerinin ve köylerinin en yaşlı bireyi olduğunu söyledi.



Sultan ninenin genel itibariyle sağlığının iyi durumda olduğunu ifade eden Duran Koç, "Kendisini 50 senedir tanıyorum, yiğitti, şişmandı, hatta lakap olarak kendisine 'köftelik' denirdi" diye konuştu.



Sultan Koç'un gençlik yıllarında gamsız, hiçbir şeyi dert etmeyen bir kişiliğe sahip olduğunu da anlatan Duran Koç, Sultan ninenin süt ve yoğurtla beslendiğini sözlerine ekledi.

