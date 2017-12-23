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Dünya
Deutsche Welle

100. yaşı barış zirvesi ile kutlanacak

Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'nın 100. yaşı, BM'nin düzenleyeceği barış zirvesi ile kutlanacak.

23 Aralık 2017 22:05

Birleşmiş Milletler (BM), Güney Afrika'nın ilk siyahi lideri olan Nelson Mandela'nın 100'üncü yaşını bir barış zirvesi ile kutlamaya hazırlanıyor.

BM Genel Kurulu 2018'de Mandela anısına dünya barışının ele alınacağı üst düzey bir zirve düzenleme kararı aldı.

"Nelson Mandela Barış Zirvesi" adını taşıyacak etkinlikte BM'den ve Afrika Birliği Komisyonu'ndan üyeler konuşma yapacak.

2009'da BM Genel Kurulu, Mandela'nın doğum günü olan 18 Temmuz'u Uluslararası Nelson Mandela Günü ilan etmişti. Birleşmiş Milletler, Mandela Günü'nü anmak isteyenlere kendi yaşadıkları toplumda fark yaratma çağrısında bulunuyor.

Mandela, Güney Afrika'da ırkçılık ve ayrımcılığa dayalı yönetimi sona erdirerek ülkenin seçimle iktidara gelen ilk siyah başkanı olmuştu.

1993 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Mandela, 4 Aralık 2013'te hayatını kaybetmişti.

AP,ÖA/JD

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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