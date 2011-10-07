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Yaşam

100. yaş gününde striptizci istedi

İngiltere, Birmingham'da yaşayan Clare Ormiston adlı kadın, huzurevi yetkilisi doğum günü hediyesi olarak ne istediğini sorduğunda striptizci bir erkek istedi.

07 Ekim 2011 03:00


T24 - İngiltere, Birmingham'da yaşayan Clare Ormiston adlı kadın, huzurevi yetkilisi doğum günü hediyesi olarak ne istediğini sorduğunda striptizci bir erkek istedi.

100. yaş gününde striptizci istediİki tane isteği olduğunu anlatan Clare Ormiston; ilk isteğinin aya oturmak diğerinin ise bir erkek striptizci olduğunu söyledi.
 

İlk isteğinin imkânsız olduğunu dile getiren bakımevi yetkilisi ikinci isteği için kolları sıvadı. "İkinci isteğini duyduğumda kulaklarıma inanamadım ama çok tatlı bir istekti" şeklinde konuşan yetkili, "Hemen erkek striptizci bulmak için araştırma yapmaya başladım. Çünkü Clare bakımevimizin en tatlı insanı. İkinci isteğini yerine getirdiğimde yüzündeki gülümsemeyi görmeyi çok istedim" dedi.


Ntvmsnbc'nin haberine göre, gerçek adı John Green olan erkek striptizci Scorpion'ı (akrep) doğum günü partisine getiren yetkili, "Ormiston striptizciyi gördüğünde yaşadığı mutluluğu görmeniz gerekiyordu. Gerçekten çocuklar gibi şendi" açıklamasında bulundu.


3 yıl önce kocasını kaybeden ve Birmingham’daki Glenfield Residential Bakımevi'nde yaşayan Clare Ormiston'ın, 3 çocuğu, 3 torunu ve 2 tane de torunlarının çocuğu var.





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