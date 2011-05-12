-100 ÜNİVERSİTELİ ZEHİRLENDİ SAKARYA (A.A) - 12.05.2011 - Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Eğitim Fakültesinin yemekhanesinde yemekten zehirlenen 100 öğrenci, hastanelere başvurdu. Edinilen bilgiye göre, fakülte yemekhanesinde yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 100 öğrenci karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Hendek Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Öğrencilere, öğle yemeğinde çorba, türlü sebze yemeği ve peynirli makarna verildiği öğrenildi. Yemekten alınan numunelerin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği kaydedildi. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmi Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, endişe verici bir durum olmadığını bildirdi. Öğrencilerin dün akşam yemekhanede verilen yemekten zehirlenmiş olabileceklerini ifade eden Karakuş, ''Yemekten mi kaynaklanıyor, birkaç gün sonra öğreneceğiz. Çünkü besin zehirlenmesi tanısıyla hastaneye gelenler oldu. Yetkililer de böyle bir şey söyledi ama hangi yemekten, ne vakit yediklerinden kaynaklandığını birkaç gün sonra öğreneceğiz. Birkaç öğrenciye serum takılmış ama endişe verici durum yok. Sos olarak peynir kullanılan bir makarna varmış öğünde, ondan şüpheleniliyor'' dedi.