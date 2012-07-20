100 Türk Ay'dan arsa aldı

Türkiye'de 100'ün üzerinde kişi ''Ay''dan arsa satın aldı. Her biri 4 dönüm olan arsalar toplandığında bu da Ay'da 400 dönüm arsa ediyor.

Türkiye'nin ilk kişiye özel uluslararası hediye markası olan Out of Turkey Gifts tarafından satışa sunulan bu arsaları, insanlar sevdiklerine hediye amaçlı alıyor.

Ay'da 4 dönümlük arsa sahibi olmanın bedeli 99 lira olurken, Türkiye için her ay 100 adet satış kontenjanı ayrılıyor.

Satın alma ile birlikte, satın alan kişinin adı soyadı ve 4 dönümlük Ay'daki arsanın koordinatlarının yazılı olduğu arsanın tapusu, arsanın aydaki konumunu işaretli olarak gösteren ''ay haritası'', ayrıca ileride o araziden çıkabilecek değerli maden ve mineral haklarına sahip olduğunun bir belgesi gönderiliyor. Ürünün en büyük farklılığı ise geceleri her kafanı kaldırdığınızda, yukarıda yalnızca sizin sahip olduğunuz bir şey görüyor olma hissi yaşatması.

Ay'dan arsa alan ünlüler arasında Paris Hilton, Jennifer Lopez, Sharon Stone, Tom Cruise, Kim Bassinger ve 2 sene önce 5 milyon dolarlık aydan arsa alan ünlü Rus milyarder Roman Abramovich de bulunuyor. Eski ABD başkanlarından George Bush da Ay'dan arsa alan kişiler arasında yer alıyor. Şu ana kadar dünyanın 172 ülkesinde 2.5 milyondan fazla kişi Ay'dan arsa satın aldı.

Ürünün yaratıcısı olan uluslararası İngiliz şirketi Moon Estates'in Türkiye satış haklarını alan Out of Turkey Gifts'in sahibi Fırat Kurtoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının insanların ömür boyu unutamayacakları hediyeleri tüm dünyada araştırıp Türkiye'ye sunmak olduğunu belirtti.

Ürünün Türkiye'de satışına bir kaç ay önce başladıklarını ifade eden Kurtoğlu, genelde bu ürünü insanların birbirlerine hediye amaçlı aldıklarını belirtti.

İngiltere'de öğrencilik yaptığı yıllarda bu ürünle tanıştığını ve satın aldığın, çevresinden aldığı olumlu tepkiler üzerine daha sonra ürünün Türkiye'de satışına karar verdiğini anlatan Kurtoğlu, böylece İngiltere'de bu işi yapan ana firma olan Moon Estates ile ürünün Türkiye distribütörlüğü için anlaştığını kaydetti.

Kurtoğlu, ''İnsanlar özel günlerde, yıl dönümlerinde, sevgililer gününde, doğum günlerinde hediye bulmakta zorlanıyor. Hem farklı hediyeler bulmak hem de unutulmaz olmak istiyorlar. İşte bizim yaptığımız da tam olarak bu. Sevdiği birine bu hediyeyi alan bir insanın ömür boyu unutulmayacağını garanti edebilirim'' dedi.

Ay'dan arsa alma hikayesinin nasıl başladığına ilişkin olarak da Kurtoğlu, şunları kaydetti:

''Amerikalı bir avukat olan Dennis Hope bunu başlattı. Hope, Birleşmiş Milletler Uzay Antlaşması'nda yasalardaki bir boşluğu değerlendiriyor. Yasada 'Hiçbir gezegen bir ülkenin hakimiyetinde olamaz' diyor. Ürünün yaratıcısı olan Avukat, 'ülkelere göre bir kısıtlama var ama bireyleri engelleyen herhangi bir madde yok' diyerek Ay'ı ve gezegenleri tescil ettirmek istediğini belirten bir yazı ile Birleşmiş Milletler'e başvuruyor. Uzayla ilgili çalışmalar yapan ülkelere de aynı yazının örneğini yolluyor. Herhangi bir cevap alamayınca hukuki süreç işlemeye başlıyor. Bu sürenin sonunda Hope, ayı kendi üzerine tescil ettiriyor ve sonra da 4 milyon parsele bölerek ayrı ayrı satışa çıkarıyor.''

Türkiye'de satışa başlayalı henüz çok yeni olmasına rağmen şu ana kadar Türkiye'de 100'den fazla kişinin Ay'dan arsa satın aldığını belirten Kurtoğlu, ''Ürünleri görenler şaşırıyor ve hoşlarına gidiyor. Bunu yakınlarına hoş bir sürpriz yapmak için alıyorlar. Buradaki arsalar uluslararası ölçü birimiyle ''1 acre'' yani 4 dönüm olarak satılıyor. 4 dönümün fiyatı da 99 lira'' dedi.

Kurtoğlu, Türkiye'de satışları henüz sadece internet üzerinden yaptıklarını, kendi internet sayfaları olan www.outofturkeygifts.com'u da oluşturduklarını anlattı.

'Türkiye'den 200'e yakın kişi Lord ve Lady oldu'

Out of Turkey Gifts'in bir başka ürünün ise İskoçya'dan yasal ''Lord'' ve ''Lady'' unvanı olduğuna işaret eden Kurtoğlu, ''İskoçya kanunlarına göre Kincavel Bölgesinde toprağı olan herkes Lord ya da Lady olmaya hak kazanıyor. Türkiye distribütörü olduğumuz İngiliz şirketinin İskoçya'da 50 dönüm kadar arazisi var. Bu büyük araziyi 1 square foot'lik (yaklaşık 1 metrekare) binlerce parsele ayırıyorlar ve bunları satışa çıkarıyorlar. Bunlardan birini satın aldığınızda bu unvanlara da hak kazanıyorsunuz ve size üzerinde adınız soyadınız ve unvanınız yazan lord yada lady sertifikanızı ve sahip olduğunuz 1 metrekarelik arsanın tam koordinatlarını gösteren harita ve diğer ile beraber gönderiyorlar'' dedi.

Bu ürünün Türkiye'de satışına da 2 ay gibi çok kısa bir süre önce başlamalarına karşın 200'e yakın sattıklarını söyleyen Kurtoğlu, ''Geçtiğimiz haftalarda Deniz Seki aldı. Bu sertifikayı İngiltere'ye ya da Avrupa'daki diğer Birleşik Krallık ülkelerine yapacağınız vize başvurularında da kullanabiliyorsunuz'' diye konuştu.

Kurtoğlu, 1 metrekareye denk gelen parselin 99 TL'den satıldığını, insanların hem kendisi için hem de arkadaşlarına, yakınlarına jest yapmak için aldıklarını kaydetti.