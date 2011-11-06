100 TL harçlık kavga çıkardı

T24 - Erciş'te İçişleri Bakanı Şahin’in 100 lira harçlık verdiği engelli çocuğun anne ve babası kavga etti. Anne Sabiha Kırbaç’a eşi Mehmet Kırbaç yumruk attı.



İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, çadır camide bayram namazını kıldıktan sonra Kızılay’ın kurduğu Yenişehir çadırkentini ziyaret etti. Şahin, 14 yaşındaki engelli Sedat Kırbaç’a 100 lira bayram harçlığı verdi. Bakan Şahin çadırdan ayrıldıktan sonra anne Sabiha Kırbaç, engelli oğlunun elinden bakanın verdiği 100 lirayı aldı. Annesinin harçlığını almasını sinirlenen Sedat da ağlamaya başladı.



Oğlunun ağladığını gören baba Mehmet Kırbaç da "Bayram günü çocuğu neden ağlatıyorsun" diyerek eşi Sabiha Kırbaç ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Mehmet Kırbaç eşine yumruk attı. Sabiha Kırbaç’ın çığlıkları üzerine karı- koca kavgasına polis müdahale etti.



Sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmeyen Sabiha Özmen’i, çadırkentte görev yapan psikologlar çay ikram ederek, sakinleştirdi.



