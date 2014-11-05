Müsteşar Yardımcısı: 100 sokak çocuğu, 100 potansiyel terörist demektir!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'nün pilot illerden biri olarak belirlediği Kocaeli'de, ''Çocuk İşçiliğinin Önlenmesinde Yerel Kaynakların Etkinleştirilmesi'' projesi kapsamında panel düzenlendi. Panelde çocuk işçiliğin önlenmesi için yasaların yetersiz olduğuna dikkat çekilirken, Müsteşar Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Türkiye'de 1980'e kadar ''yetim çocuk'' kavramı olduğunu, daha sonra ise ''sokak çocuğu'' ile tanıştığını belirterek, "100 tane sokak çocuğu piyasada varsa, 100 tane potansiyel terörist var demektir. Birileri gelir kullanır içeriden veya dışarıdan" dedi.

'Potansiyel terörist...'

Birgün'de yer alan habere göre, Çocuk işçi çalıştırmanın zaten yasak olduğunu söyleyen Müsteşar yardımcısı Bağlı şöyle devam etti:

"Önce sorunu ortaya koymamız lazım. Ne kadarı imkansızlıktan, ne kadarı bilinçsizlikten, yani tamam önemli bir kısmı sosyoekonomik nedenlerle köyden kente gelmiştir. Geçinemiyordur. Belki baba yoktur, belki baba yaşlıdır. Sakat olabilir, çocuk çalışmak zorundadır. Bu çocuk çalışacak arkadaş, ne kadar farkındalık da oluştursan bu çalışır. Bunu nasıl önleyebiliriz? Kim bunlar? Ne kadar, nerede yaşarlar? Modern devlet demek, kayıt kuyut demektir arkadaşlar. Kayda alınmamışsa kuyda almamışsa, kim nerede ne yapıyor bilmiyorsan devlet değilsin. Önce bunları bilmemiz lazım. Henüz çok yaygın değil ama neredeyse bir çocuk işçiliği sektörü oluşacak. 'Sokak çocukları' diye bir kavram bizim belediyelerimizde, bizim coğrafyamızda, bizim milletin hamurunda böyle bir kavram yok. 1980'e kadar böyle bir kavram yok. 'Yetim çocuk' var. Ama bizde sokak çocuğu diye bir kavram yok. Sokak çocuğuyla tanıştık. Ondan sonra sokak çocuklarının molotofla üzerimize geldiğini gördük. Bunlar ilgisizlik yüzünden. 100 tane sokak çocuğu piyasada varsa, 100 tane potansiyel terörist var demektir. Birileri gelir kullanır içeriden veya dışarıdan. Bunları görmemiz gerekiyor."