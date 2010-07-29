100 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri internette!

T24 - Yaklaşık yarım milyar kullanıcıya hitab eden ve kullanıcı sayısını hergün arttıran Facebook'un 100 milyon kullanıcısının kişiler bilgileri, bir internet güvenlik uzmanı tarafından internette yayınlandı.



Popüler sosyal paylaşım sitesi Facebook'un 100 milyon kullanıcısının kişisel bilgileri bir internet güvenlik uzmanı tarafından internette yayımlandı.



Kullanıcıların kişisel ayarlarınca gizli tutulmayan verileri toplamak için Facebook profillerini özel bir programla tarayan Ron Bowes, mahremiyet konusuna dikkati çekmek için verileri yayımladığını söyledi.



İnternette "torrent" olarak indirilebilir dosya şeklinde yayımlanan 100 milyon Facebook kullanıcısının bulunduğu liste, her aranılabilir kullanıcının profilini, ismini ve kendine özgü kimliğini sağlıyor.



Dosya internette hızla yayılırken, Facebook'tan yapılan açıklamada, bilgilerin zaten herkese açık, gizli olmayan veriler olduğu savunması yapıldı.





