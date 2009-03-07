T24 LogoT24 Logo
Dünya

100 milyon euroluk ikramiye iki kişiye

Avrupa'da 9 ülkede oynanan "Süper Milyonlar" lotosunun 100 milyon Euro'luk ödülünü bir Fransız ile bir Avusturyalı paylaştı

07 Mart 2009 02:00

* Fransa Şans Oyunları İdaresi (FDJ), Avrupa'da 9 ülkede oynanan "Süper Milyonlar" lotosunun 100 milyon euro'luk ödülünü bir Fransız ile bir Avusturyalının paylaştığını açıkladı. 

* Türkiye'de ise Süper Loto'da rekor üzerine rekor kırılıyor. 12 haftadır 6 bilenin çıkmadığı Süper Loto'da büyük ikramiyenin haftaya 50 milyon lirayı aşması bekleniyor. 

FDJ'den yapılan açıklamada, talihlilerin, oyunun beşinci yıl dönümü dolayısıyla koyulan 100 milyon Euro'luk ödülü 50'şer milyon Euro olarak paylaştıkları belirtildi.

Fransa, İngiltere, İrlanda, İspanya, Portekiz, Belçika, İsviçre, Lüksemburg ve Avusturya'da oynanan "Süper Milyonlar"  lotosunda kazanmak için ilk sıradaki 7 rakamın bilinmesi gerekiyor ve kazanma şansının 76 milyon 275 bin 360'da bir olduğu ifade ediliyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24