100 milyon euroluk ikramiye iki kişiye

* Fransa Şans Oyunları İdaresi (FDJ), Avrupa'da 9 ülkede oynanan "Süper Milyonlar" lotosunun 100 milyon euro'luk ödülünü bir Fransız ile bir Avusturyalının paylaştığını açıkladı.



* Türkiye'de ise Süper Loto'da rekor üzerine rekor kırılıyor. 12 haftadır 6 bilenin çıkmadığı Süper Loto'da büyük ikramiyenin haftaya 50 milyon lirayı aşması bekleniyor.



FDJ'den yapılan açıklamada, talihlilerin, oyunun beşinci yıl dönümü dolayısıyla koyulan 100 milyon Euro'luk ödülü 50'şer milyon Euro olarak paylaştıkları belirtildi.



Fransa, İngiltere, İrlanda, İspanya, Portekiz, Belçika, İsviçre, Lüksemburg ve Avusturya'da oynanan "Süper Milyonlar" lotosunda kazanmak için ilk sıradaki 7 rakamın bilinmesi gerekiyor ve kazanma şansının 76 milyon 275 bin 360'da bir olduğu ifade ediliyor.



