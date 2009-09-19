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Yaşam

100 milyon Euro kazandı, rekor kırdı

Avrupa'nın 9 ülkesinde oynanan Euro Millions'un talihlisi olan Fransız vatandaşı 100 milyon Euro kazanarak rekor kırdı.

19 Eylül 2009 03:00

Avrupa'nın 9 ülkesinde oynanan 'Euro Millions'un talihlisi olan Fransız vatandaşı 100 milyon avro kazanarak rekor kırdı.

Fransız TF1 kanalından dün akşam naklen yayımlanan çekilişte, adı açıklanmayan talihlinin rekor ikramiyeyi kazandığı belirtildi. Fransa'da bundan önceki rekor 16 Eylül 2005'te 75 milyon 888 bin 514 Euro'luk ikramiyeyle kırılmıştı.

Tarihi rekor bir İspanyolun

Fransa, Birleşik Krallık, İrlanda, İspanya, Portekiz, Belçika, İsviçre, Lüksemburg ve Avusturya'da oynanan Euro Millions'un dün geceki talihlisi 7 numarayı bilen tek kişiydi. Euro Millions'un tarihi rekoru ise 126 milyon 231 bin 764 Euro'yla bir İspanyola ait.

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