T24 LogoT24 Logo
Dünya

100 milyon doları reddetti!

Dave Morin, Google’ın sitesi için yaptığı 100 milyon dolarlık teklifini elinin tersiyle itti...

04 Şubat 2011 02:00

T24 - Sosyal iletişim ağı ‘path.com’un kurucusu Dave Morin, Google’ın sitesi için yaptığı 100 milyon dolarlık teklifini elinin tersiyle itti...


Facebook’un yöneticisiydi 

100 milyon $’ı reddeden adam

Facebook’un eski yöneticisi olan Dave Morin (31), buradan ayrılarak kendi sosyal ağ projesi “path.com”u kurdu. Google, ileride facebook kadar popüler olabileceği düşünülen bu site için 100 milyon dolar önerdi ancak genç adam şirketinden vazgeçmedi. Napster adlı müzik paylaşım sitesini kuran bilişim dahisi Shawn Fanning’in de aralarında olduğu büyük bir ekip ile çalışan Morin, şirketi kendi olanaklarıyla büyütmek istediğini söyledi.


Hiç parası yoktu

Bilişimin merkezi Silikon Vadisi’ni yakından takip eden blog yazarı Mike Arrington, Google’ın bu teklifi yaptığı sırada Morin’in neredeyse hiç parası olmadığını yine de Google’ın teklifi yerine Kleiner Perkins adlı yatırım fonundan 8.5 milyon dolarlık sermaye almayı tercih ettiğini yazdı. “Path” Facebook’un aksine arkadaş listesini 50 kişiyle sınırlıyor, üyelerinin yüzde 20’sinin ise siteye hergün giriş yaptığı söyleniyor. Facebook’un 500 milyon üyesine karşı “Path”in şimdilik yalnızca birkaç yüzbin üyesi bulunuyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24