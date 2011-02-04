100 milyon doları reddetti!

T24 - Sosyal iletişim ağı ‘path.com’un kurucusu Dave Morin, Google’ın sitesi için yaptığı 100 milyon dolarlık teklifini elinin tersiyle itti...





Facebook’un yöneticisiydi







Facebook’un eski yöneticisi olan Dave Morin (31), buradan ayrılarak kendi sosyal ağ projesi “path.com”u kurdu. Google, ileride facebook kadar popüler olabileceği düşünülen bu site için 100 milyon dolar önerdi ancak genç adam şirketinden vazgeçmedi. Napster adlı müzik paylaşım sitesini kuran bilişim dahisi Shawn Fanning’in de aralarında olduğu büyük bir ekip ile çalışan Morin, şirketi kendi olanaklarıyla büyütmek istediğini söyledi.





Hiç parası yoktu



Bilişimin merkezi Silikon Vadisi’ni yakından takip eden blog yazarı Mike Arrington, Google’ın bu teklifi yaptığı sırada Morin’in neredeyse hiç parası olmadığını yine de Google’ın teklifi yerine Kleiner Perkins adlı yatırım fonundan 8.5 milyon dolarlık sermaye almayı tercih ettiğini yazdı. “Path” Facebook’un aksine arkadaş listesini 50 kişiyle sınırlıyor, üyelerinin yüzde 20’sinin ise siteye hergün giriş yaptığı söyleniyor. Facebook’un 500 milyon üyesine karşı “Path”in şimdilik yalnızca birkaç yüzbin üyesi bulunuyor.