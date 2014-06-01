100 milyarlık SGK affı yolda

Meclis’teki torba kanuna, SGK’nın alacaklarına yönelik geniş kapsamlı bir af maddesi eklemeye hazırlanıyor. Böylece 2014 yılına kadar tahakkuk etmiş sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, asgari işçilik primleri kapsam dahiline giriyor.

Son yılların en kapsamlı af paketi için düğmeye basıldı. Son dakikada bir değişiklik olmazsa, önceki gün meclise sevk edilen torba kanuna, SGK’nın alacaklarına yönelik geniş kapsamlı bir af maddesi eklenecek. Afla yeniden yapılandırılacak borcun toplam büyüklüğü 100 milyar TL’yi aşıyor.

Hacer Boyacıoğlu'nun Hürriyet'teki haberine göre, 2014 yılına kadar tahakkuk etmiş sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, asgari işçilik primleri de af paketinin kapsamı dahilinde. Pakete hangi borçların gireceği ve ne kadarlık bir faiz silmesi yapılacağı konusunda son sözü, Başbakan Tayyip Erdoğan söyleyecek.

Meclise sevk edilen tasarıda, kamu borçlarında faizlerin silinmesi ve yeniden yapılandırılmasına ilişkin sınırlı bazı düzenlemeler var. Bunların başında da genel sağlık sigortası prim borçları yer alıyor. Tasarıya göre, bugüne kadar gelir testi yaptırmayanlara yasanın çıkmasından sonra 3 aylık yeni bir hak verilecek. Genel sağlık sigortası prim borçlarını ödemeyenlere de yeni bir imkan tanınacak. Söz konusu kişiler 4 ay içinde başvurursa, borçlarının faizleri silinecek ve bu borçlar 12 ayda ödenecek şekilde yeniden yapılandırılacak. 2013 yılı veya önceki bir tarihe ilişkin ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezaları, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve damga vergi borçlarında borç asılları 100 lirayı aşmayanların tahsilinden de vazgeçilecek.

Bununla sınırlı kalmayacak

Ancak kamu borçlarına getirilecek af düzenlemesinin bununla sınırla kalmayacağı öğrenildi. SGK’nın sigorta prim alacağının 75 milyar TL, Bağ-Kur prim alacağının 28 milyar TL, Genel Sağlık Sigortası Prim alacağının da 11 milyar TL’ye ulaştığı tahmin ediliyor. İşsizlik sigortası primi, idari para cezası, damga vergisi, asgari işçilik fark primlerinin de eklenmesiyle rakam 110 milyar TL’ye yaklaşıyor. Tüm bu alacak paketi için de, tek maddelik bir düzenleme hazırlığı yapılıyor.

SGK’nın alacaklarında faizi silecek ve ana para ödemesini taksitlere bağlayacak düzenlemede, 2008 yılı örneği akla geliyor. 2008 yılında çıkarılan yasal düzenlemeyle, borcun faizinin yüzde 85’ine kadarlık bölmü silinmişti. Düzenlemeyle ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından, AKP’li milletvekillerinin önerge vererek konuyu meclise taşıması planlanıyor. Af maddesi son dakikada bir değişiklik olmazsa, taşeronluğu içeren torba kanun tasarısının maddelerine eklenecek ve temmuz ayından önce yasalaşacak. Yaz aylarında da uygulamaya girecek. Yasal düzenlemenin çıkmasının ardından, vatandaşlara başvuru için 3 aylık gibi bir süre tanınabileceği vurgulanıyor.

Türkiye’de her 2 veya 3 yılda biriken kamu alacaklarına yönelik bir yeniden yapılandırma yapılıyor. Bürokrasinin dönem dönem karşı çıktığı yeniden yapılandırmaların sonuncusu 2011’de 6111 sayılı kanunla yürürlüğe girmişti.