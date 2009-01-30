100 milyar dolarlık hayal!

İhracatın 100 milyar doları bulması bile zor görünüyor. İhracat yıla yüzde 28,9'luk düşüşle girdi. 2008'in ekim ayında yüzde 6, kasım ayında yüzde 22,4 ve aralık ayında ise yüzde 25 düşen ihracat, 2008'in hedefi olan 130 milyar doların altında kalarak, 127.5 milyar dolarla yılı tamamlamıştı. 2009'un ilk ayında en sert düşüş yine otomotivde oldu. Otomotiv ihracatı yüzde 57,7 oranında kan kaybetti.



Referans gazetesinin haberine göre; Avrupa Birliği (AB) pazarının kriz nedeniyle daralması, Türkiye'nin ihracatına ağır darbe vurmaya devam ediyor. Son üç ayda hızlı bir gerileme dönemine giren ihracat, 2009 yılının ilk ayında büyük düşüş gösterdi. 28 Ocak tarihi itibariyle toplam ihracak önceki yıla göre ocakta yüzde 28,9 geriledi.



Geçen yıl ihracatın lokomotifi görevini taşıt araçları ve yan sanayii, tekstil ve konfeksiyon, demir-çelik, kimyevi maddeler ile makine ve aksamları üstlenmişti. Bu beş sektör toplam ihracatın yüzde 67'sini gerçekleştirmişti.



Lokomotifler stop etti



Bu yılın ilk ayındaki ihracat düşüşündeki lider, geçen yıl rekorlar kıran ve ihracatın lideri otomotiv sektörü oldu. Bu düşüşte otomotiv üreticilerinin sık sık üretime ara vermesinin payı büyük. Yan sanayii de yine oldukça zor durumda. İstihdam açısından yoğun olmayan ama sermaye açısından büyük yatırımları bulunan bu sektördeki yoğun sermayenin uzun süre atıl kalması bekleniyor. Bu da düşüşün önümüzdeki aylarda süreceğinin işareti.



Diğer önemli lokomotif sektör olan tekstil, hazırgiyim ve konfeksiyon, otomotiv sektöründen görece daha iyi gözüküyor. Ancak tekstildeki yüzde 34,7 düşüş, hazırgiyim ve konfeksiyondaki yüzde 23,9 düşüş özellikle istihdam yoğun bu sektör için alarm veriyor. Bu durum işsizliğin yoğun biçimde artacağının habercisi.



Kimyevi maddeler ihracatı ise geçen yıl hedefinin altında kalmıştı. Bu lokomotif sektör son üç aydır süren hızlı düşüşüne paralel bu yıla da iyi baş lamadı ve ocak ayında sert bir düşüş gösterdi. Yüzde 43 oranındaki düşüş daha ilk ayda 2009 hedefi olan 11.5 milyar dolarlık ihracatın yakalanmasını neredeyse imkansız kılıyor.



Demir-çelik zararda



Demir-çelik ürünleri ihracatı, dünyadaki inşaat sektörünün gidişatı ile doğru orantılı bir seyir gösteriyor. Bu sektörün ihracatında bu ay düşme yaşanmadı. Sadece yüzde 4 oranında küçük bir yükselme dikkati çekiyor. 2008 yılında yüksek oranlarda artışlar gösteren sektörün ihracatı eksi olmasa da artış hızında önemli bir yavaşlama yaşanıyor. Düşük oranda da olsa görülen küçük artış demir-çelik sektörünün pazarının ağırlıklı olarak krizden ağır darbe yiyen AB değil de Körfez ve Ortadoğu ülkeleri olmasından kaynaklanıyor. Sektörün en büyük sorunu ise fiyatların 1.500 dolardan, 500 dolara kadar düşmesi ve şu anda ciddi zararların ortaya çıkması.

