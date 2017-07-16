100 metre'de altın alan Mizgin Ay'dan bir madalya daha!

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Kenya'nın başkenti Nairobi'de Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası 200 metre finalinde yarışan Türkiyeli sporcu Mizgin Ay, üçüncü olarak bronz madalya kazandı. 17 yaşındaki sporcu, 2 gün önce yapılan 100 metre finalinde 11.62'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi olmuştu.



Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nın 4. gününde 200 metre finali için piste çıkan 100 metre Dünya Şampiyonu Fenerbahçeli milli atlet Mizgin Ay, 23.74'lük derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

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100 metre finalinde altın madalya sonrası konuşan Ay, "Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye kızlar 100 metredeki ilk altın madalyayı kazandırdığım için gururluyum. Çok şaşkınım, çok mutluyum, inanamıyorum" ifadesini kullanmıştı.